Обновлены правила проведения мониторинга в части закупа медуслуг в ГОБМП и ОСМС
Правила определяют порядок проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Определены два вида мониторинга текущий и внеплановый.
При мониторинге проводится анализ соответствия оказанных поставщиками услуг требованиям стандартов организации оказания медицинской помощи, правил оказания медицинской помощи, а также исполнения условий договора закупа, представляющий собой процесс подтверждения соответствия поставщика требованиям договора закупа, обеспечивающим возможность выполнения им своих обязательств.
В случае отсутствия необходимой медицинской документации в соответствующих информационных системах, Фонд направляет письменный запрос поставщику для получения соответствующих данных.
Мониторинг исполнения условий договора закупа осуществляется следующими способами:
- посредством ИСФ;
- с посещением (при необходимости) производственной базы поставщика;
- путем направления письменных запросов, включая запросы первичных бухгалтерских документов поставщику;
- изучения информации в МИС, в информационных системах уполномоченного органа в области здравоохранения, в том числе с применением инструментов аналитики данных;
- путем опроса пациентов, в том числе с использованием средств телекоммуникаций (средств связи).
При мониторинге с посещением производственной базы поставщика Фонд направляет уведомление не менее чем за один рабочий день до даты посещения посредством системы электронного документооборота или по электронной почте с подтверждением получения.
Указывается, что текущий мониторинг осуществляется на постоянной основе в ИСФ.
Текущему мониторингу подлежат:
- все случаи с летальным исходом в стационарных и стационарозамещающих условиях, кроме случаев материнской смертности, экспертиза которых проводится государственным органом в сфере оказания медицинских услуг (помощи);
- все случаи младенческой смертности (детской смертности в возрасте до 1 года), за исключением несчастных случаев.
По результатам мониторинга работником филиала Фонда принимается одно из следующих решений, которое доводится до поставщика посредством ИСФ:
- отклонение потенциального дефекта или нарушения, с приведением аргументированного обоснования (оплата производится без уменьшения суммы, выставленной поставщиком медицинских услуг);
- подтверждение потенциального дефекта или нарушения, с приведением аргументированного обоснования.
Внеплановый мониторинг проводится в следующих случаях:
- выявления фактов неподтвержденных случаев оказания медицинских услуг (помощи);
- поступления обращений от потребителей медицинских услуг (помощи) и (или) юридических лиц;
- выявления случаев нарушения требований нормативных правовых актов в области здравоохранения поставщиком;
- поступления обращения от уполномоченного органа, касательно необходимости проведения мониторинга качества или объема медицинских услуг (помощи);
- по результатам анализа реестра поставщиков и определения риска неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора закупа услуг;
- выявления фактов нарушений условий договора закупа услуг, в том числе установленных по результатам анализа деятельности субъектов здравоохранения;
- поступления обращения от поставщика о необходимости дополнительного объема оплаты услуг;
- поступление обращения от государственных органов по принятию мер реагирования.
Внеплановый мониторинг не проводится в случаях:
- анонимного обращения;
- обращения, в котором не изложена суть вопроса.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.
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