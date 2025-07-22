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Право

Обновлены правила проведения мониторинга в части закупа медуслуг в ГОБМП и ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 16:27 Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 18 июля 2025 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медуслуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медстрахования, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Определены два вида мониторинга текущий и внеплановый.

При мониторинге проводится анализ соответствия оказанных поставщиками услуг требованиям стандартов организации оказания медицинской помощи, правил оказания медицинской помощи, а также исполнения условий договора закупа, представляющий собой процесс подтверждения соответствия поставщика требованиям договора закупа, обеспечивающим возможность выполнения им своих обязательств.

В случае отсутствия необходимой медицинской документации в соответствующих информационных системах, Фонд направляет письменный запрос поставщику для получения соответствующих данных.

Мониторинг исполнения условий договора закупа осуществляется следующими способами:

  • посредством ИСФ;
  • с посещением (при необходимости) производственной базы поставщика;
  • путем направления письменных запросов, включая запросы первичных бухгалтерских документов поставщику;
  • изучения информации в МИС, в информационных системах уполномоченного органа в области здравоохранения, в том числе с применением инструментов аналитики данных;
  • путем опроса пациентов, в том числе с использованием средств телекоммуникаций (средств связи).

При мониторинге с посещением производственной базы поставщика Фонд направляет уведомление не менее чем за один рабочий день до даты посещения посредством системы электронного документооборота или по электронной почте с подтверждением получения.

Указывается, что текущий мониторинг осуществляется на постоянной основе в ИСФ.

Текущему мониторингу подлежат:

  • все случаи с летальным исходом в стационарных и стационарозамещающих условиях, кроме случаев материнской смертности, экспертиза которых проводится государственным органом в сфере оказания медицинских услуг (помощи);
  • все случаи младенческой смертности (детской смертности в возрасте до 1 года), за исключением несчастных случаев.

По результатам мониторинга работником филиала Фонда принимается одно из следующих решений, которое доводится до поставщика посредством ИСФ:

  • отклонение потенциального дефекта или нарушения, с приведением аргументированного обоснования (оплата производится без уменьшения суммы, выставленной поставщиком медицинских услуг);
  • подтверждение потенциального дефекта или нарушения, с приведением аргументированного обоснования.

Внеплановый мониторинг проводится в следующих случаях:

  • выявления фактов неподтвержденных случаев оказания медицинских услуг (помощи);
  • поступления обращений от потребителей медицинских услуг (помощи) и (или) юридических лиц;
  • выявления случаев нарушения требований нормативных правовых актов в области здравоохранения поставщиком;
  • поступления обращения от уполномоченного органа, касательно необходимости проведения мониторинга качества или объема медицинских услуг (помощи);
  • по результатам анализа реестра поставщиков и определения риска неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора закупа услуг;
  • выявления фактов нарушений условий договора закупа услуг, в том числе установленных по результатам анализа деятельности субъектов здравоохранения;
  • поступления обращения от поставщика о необходимости дополнительного объема оплаты услуг;
  • поступление обращения от государственных органов по принятию мер реагирования.

Внеплановый мониторинг не проводится в случаях:

  • анонимного обращения;
  • обращения, в котором не изложена суть вопроса. 

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила присвоения квалификации сотрудникам системы здравоохранения.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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