В Алматы вступили в силу новые Правила охраны атмосферного воздуха

10 марта 2026 года в Алматы начали действовать новые экологические требования. Они будут ограничивать въезд автотранспорта, отопление зданий углем, дровами и другим твердым (и жидким) топливом, а также включают другие меры. На подготовку дается время до 9 января 2027 года, пишет Zakon.kz.

Ранее наше издание уже рассказывало о решении маслихата города Алматы "Об утверждении Правил охраны атмосферного воздуха". Смысл пилотного проекта в том, чтобы создать на территории южной столицы т.н. "зону с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ".

Уточним даты. Новые правила вводятся в действие 10 марта 2026 года. Однако осуществление многих значимых пунктов требует времени на подготовку. Например, в той части, которая касается запрета на въезд в зону автотранспортных средств, выхлопы которых не соответствуют экологическим нормам.

Поэтому 10 марта – момент, когда приступят к планомерной работе по осуществлению проекта, а именно определению границ зоны и внедрению всего необходимого функционала. Заработать же система должна с 9 января 2027 года, когда и вступит в силу большая часть новых правил.

Другой важный момент – определение границ Зоны. В правилах (пп. 17) пункта 3) сказано буквально следующее:

"Зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ (далее – Зона) – территория города Алматы в границах, определяемых постановлением акимата города Алматы с настоящими Правилами".

Так что это может быть как исторический центр, так и вся территория города – как решит акимат. Мало того, поскольку проект – пилотный, границы, возможно, будут передвигать. По итогам пилота, в зависимости от результатов.

Ну а теперь – по существу.

Не выходить на улицу или надеть маску

Сначала – о тех мероприятиях, которые стартуют непосредственно 10 марта 2026 года. В южной столице будут функционировать (при необходимости – создаваться новые) т.н. пункты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ):

"Пункты наблюдения с установленными в нем приборами и оборудованием, предназначенным для проведения измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с фиксированными географическими координатами".

Эти ПНЗ будут мониторить воздух на предмет содержания в нем различных вредных веществ: диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), угарного газа (CO), формальдегида, фенола и т.д.

При фиксации этих веществ в концентрациях, представляющих опасность жизни и здоровью (или даже таком прогнозе), объявляется ситуация НМУ – неблагоприятных метеорологических условий той или иной степени. Вслед за чем следуют информирование населения и меры реагирования.

Ну, так вот, на первом этапе ограничатся информированием. И лишь с 9 января 2027 года перейдут к мерам реагирования. Каким именно – сказано в приложении 1 к правилам. Приведем для примера следующие меры:

"Ограничить пребывание на улице; использовать медицинские или тканевые маски в период пребывания на улице; проводить проветривание помещений только кондиционерами; проводить занятия физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах"...

Это – рекомендации для населения. А для предприятий в соответствующих районах – снизить выбросы. И это уже не рекомендации, а требования.

Ограничить въезд в город

С 9 января следующего года, еще раз уточним, вступят в силу и другие реальные ограничения. И среди них наиболее резонансные – ограничение въезда в зону автотранспорта. Подробно Zakon.kz рассказывал об инициативе в статье, опубликованной ранее, но вкратце повторим.

Все автотранспортные средства с ДВС и дизельным двигателем экологического класса от 0 и выше (вплоть до 6) – без разницы – для допуска в зону должны будут пройти специальное техническое обследование на предмет соответствия нормам.

Дополнительное ТО будут проводить те станции техосмотра, которые закупят соответствующее оборудование и заключат договор с уполномоченной организацией. Параметров для измерения будет четыре: коэффициент Lambda, содержание в отработавших газах бензиновых и газовых двигателей монооксида углерода (СО) и углеводородов (СН) и дымность отработавших газов дизельных двигателей.

Въезжать в зону без специального технического обследования могут лишь электрические автотранспортные средства или с водородными топливными ячейками. Подчеркивается – без ДВС. Таким образом, гибриды в эту категорию не входят.

Так вот, все эти "подготовительные работы" стартуют уже 10 марта. Но въезжать в зону беспрепятственно можно будет еще почти год. Юридически (да и физически) запрет на въезд в зону – для тех, кто не прошел ТО или провалил его – начнет действовать с 9.01.2027, когда вступает в силу пункт 53 правил:

"Доступ в Зону предоставляется автотранспортным средствам при условии их соответствия нормам содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах, подтверждаемого положительным прохождением технического обследования автотранспортного средства в соответствии с настоящими Правилами".

Т.е. оплаты за въезд не предусматривается, хотя можно предположить, что стоимость такого "расширенного" техосмотра вырастет... Однако самый животрепещущий вопрос: как быть тому, кто проживает внутри зоны и при этом его машина не соответствует нормам. Таких может оказаться немало. Согласно опубликованным полицией данным, полученным в результате проверок на дорогах в Алматы и на въезде в город, треть авто с ДВС оказались с недопустимыми показателями по выхлопам.

Да, их эксплуатация согласно ПДД и так запрещена, но тем не менее вопрос остается. Ведь под запрет могут попасть разом десятки тысяч ТС и их владельцев.

В правилах (пункты 31-37), правда, предусмотрены некоторые меры для решения проблемы:



автотранспортные средства, зарегистрированные на территории города Алматы до 1 сентября 2025 года, выкупаются для последующей утилизации в рамках мер, предусматривающих, помимо прочего, выкуп автотранспортных средств низких экологических классов за счет средств местного бюджета;

для целей реализации мер акиматом города Алматы устанавливается цена за выкуп автотранспортных средств на соответствующий год по перечню, утвержденному соответствующим постановлением акимата города Алматы;

выкупу подлежат автотранспортные средства, находящиеся в эксплуатации, которые прибыли на пункты выкупа своим ходом;

применяются дополнительные меры, включая скидки на приобретение новых автотранспортных средств, предоставление бесплатных проездных на пользование общественным транспортом и другие меры.

К слову, эти механизмы запускаются уже сейчас, с 10.03.2026, не дожидаясь момента истины 9.01.2027. Но, как мы понимаем, эффективность предлагаемых мер целиком зависит от конкретных цифр: цены выкупа и размера скидок.

Без дыма и огня

А в завершение – еще о ряде инициатив для улучшения экологии Алматы. Они касаются много чего: от традиционных печек на дровах и угле до пиротехники и мощных генераторов. Если подробно, в экологической зоне нельзя будет (пункты 50-52 Правил):

использовать твердое и жидкое топливо для отопительных котлов индивидуальных жилых домов, бань, для отдельных котельных, отапливающих многоквартирные жилые дома, а также для производственных нужд хозяйствующих субъектов (правда, запрет будет действовать только в газифицированных районах);

запускать гражданские пиротехнические изделия и вещества;

применять бензиновые и дизельные генераторы мощностью более 10 киловатт без специальной системы очистки выхлопных газов;

сжигать любые отходы открытым и закрытым способом.

Но и тут у обладателей дровяных бань и угольных печей в домах есть почти год на переоборудование. А вот для традиционных салютов на Новый год прошедшая зима, возможно, была последней.

Почему "возможно"? Дело в том, что новые правила – пилотный проект. По итогам эксперимента их либо сделают постоянными, либо… Но не будем забегать вперед.