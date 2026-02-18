#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
489.99
580.25
6.38
Право

Когда в Алматы запретят дровяные и угольные печки, генераторы, а также сжигание мусора и салюты

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 15:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Уходящая зима, возможно, станет последней, когда в Алматы еще можно было отапливать дома и другие объекты углем, дровами и другим твердым (а также жидким) топливом. С важным условием, правда, что район газифицирован. Запрет вступит в силу 9 января следующего, 2027 года, пишет Zakon.kz.

Продолжаем знакомить читателей с судьбоносным решением внеочередной сессии маслихата города Алматы № 272 "Об утверждении Правил охраны атмосферного воздуха". Ранее Zakon.kz уже публиковал статью о том, что этими новыми Правилами предусмотрено создание на территории крупнейшего города Казахстана т.н. "зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ". Или попросту Зоны – как величают ее авторы документа.

Итак, наше издание рассказало об ограничении въезда в создаваемую экологическую зону автотранспорта: это будет доступно только для ТС с определенными характеристиками выхлопов. К планомерной работе по осуществлению проекта – определению границ Зоны и внедрению всего необходимого функционала – приступят с 10 марта 2026 года, когда и вступит в силу большая часть новых правил.

Однако это, скажем так, подготовительные работы. Момент истины наступит 9 января 2027 года, когда будет введен в действие пункт 53:

"Доступ в Зону предоставляется автотранспортным средствам при условии их соответствия нормам содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах, подтверждаемого положительным прохождением технического обследования автотранспортного средства в соответствии с настоящими Правилами".

Запомните эту дату, автомобилисты!

Но ограничением движения автотранспорта новые Правила не исчерпываются. Запрет касается много чего: от традиционных печек на дровах и угле до пиротехники и мощных генераторов. Если подробно, в экологической зоне нельзя будет (пункты 50-52 Правил):

  • в газифицированных районах использовать твердое и жидкое топливо для отопительных котлов индивидуальных жилых домов, бань, для отдельных котельных, отапливающих многоквартирные жилые дома, а также для производственных нужд хозяйствующих субъектов;
  • запускать гражданские пиротехнические изделия и вещества;
  • применять бензиновые и дизельные генераторы мощностью более 10 киловатт без специальной системы очистки выхлопных газов;
  • сжигать любые отходы открытым и закрытым способом.

И даже бороться со снегом и гололедом можно будет – "в целях недопущения негативного воздействия на атмосферный воздух" – лишь строго определенными средствами.

Правда, эти ограничения и запреты введут в действие также лишь с 9 января 2027 года. У счастливых обладателей дровяных бань есть год на переоборудование, а традиционные запуски пиротехники во время встречи следующего Нового года, возможно, будут последними.

Почему "возможно"? Обращаем внимание, что это – пилотный проект. По итогам эксперимента новые правила либо сделают постоянными, либо… Но посмотрим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
Важный запрет введут в газифицированных районах Алматы с 30 декабря 2026 года
11:21, 11 февраля 2026
Важный запрет введут в газифицированных районах Алматы с 30 декабря 2026 года
До 432 500 тенге: названы размеры штрафов по новому запрету, который введут в Алматы с 30 декабря
16:03, 11 февраля 2026
До 432 500 тенге: названы размеры штрафов по новому запрету, который введут в Алматы с 30 декабря
Рынки, торговые дома, консультации: ДГД Алматы помогает бизнесу перейти на упрощенку
17:19, 16 января 2026
Рынки, торговые дома, консультации: ДГД Алматы помогает бизнесу перейти на упрощенку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звезда российского тенниса победила румынку на пути в четвертьфинал в Дубае
16:15, Сегодня
Звезда российского тенниса победила румынку на пути в четвертьфинал в Дубае
Лучшая парница Казахстана вышла в четвертьфинал "тысячника" в ОАЭ
15:52, Сегодня
Лучшая парница Казахстана вышла в четвертьфинал "тысячника" в ОАЭ
Российская фигуристка потрясла своим решением перед битвой за медаль Олимпиады
15:40, Сегодня
Российская фигуристка потрясла своим решением перед битвой за медаль Олимпиады
Виктор Мозес подвёл "Кайсар" в игре против клуба РПЛ
15:25, Сегодня
Виктор Мозес подвёл "Кайсар" в игре против клуба РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: