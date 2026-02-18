Когда в Алматы запретят дровяные и угольные печки, генераторы, а также сжигание мусора и салюты
Продолжаем знакомить читателей с судьбоносным решением внеочередной сессии маслихата города Алматы № 272 "Об утверждении Правил охраны атмосферного воздуха". Ранее Zakon.kz уже публиковал статью о том, что этими новыми Правилами предусмотрено создание на территории крупнейшего города Казахстана т.н. "зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ". Или попросту Зоны – как величают ее авторы документа.
Итак, наше издание рассказало об ограничении въезда в создаваемую экологическую зону автотранспорта: это будет доступно только для ТС с определенными характеристиками выхлопов. К планомерной работе по осуществлению проекта – определению границ Зоны и внедрению всего необходимого функционала – приступят с 10 марта 2026 года, когда и вступит в силу большая часть новых правил.
Однако это, скажем так, подготовительные работы. Момент истины наступит 9 января 2027 года, когда будет введен в действие пункт 53:
"Доступ в Зону предоставляется автотранспортным средствам при условии их соответствия нормам содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах, подтверждаемого положительным прохождением технического обследования автотранспортного средства в соответствии с настоящими Правилами".
Запомните эту дату, автомобилисты!
Но ограничением движения автотранспорта новые Правила не исчерпываются. Запрет касается много чего: от традиционных печек на дровах и угле до пиротехники и мощных генераторов. Если подробно, в экологической зоне нельзя будет (пункты 50-52 Правил):
- в газифицированных районах использовать твердое и жидкое топливо для отопительных котлов индивидуальных жилых домов, бань, для отдельных котельных, отапливающих многоквартирные жилые дома, а также для производственных нужд хозяйствующих субъектов;
- запускать гражданские пиротехнические изделия и вещества;
- применять бензиновые и дизельные генераторы мощностью более 10 киловатт без специальной системы очистки выхлопных газов;
- сжигать любые отходы открытым и закрытым способом.
И даже бороться со снегом и гололедом можно будет – "в целях недопущения негативного воздействия на атмосферный воздух" – лишь строго определенными средствами.
Правда, эти ограничения и запреты введут в действие также лишь с 9 января 2027 года. У счастливых обладателей дровяных бань есть год на переоборудование, а традиционные запуски пиротехники во время встречи следующего Нового года, возможно, будут последними.
Почему "возможно"? Обращаем внимание, что это – пилотный проект. По итогам эксперимента новые правила либо сделают постоянными, либо… Но посмотрим.