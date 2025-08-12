Разработаны правила охраны атмосферного воздуха в Алматы

Маслихат города Алматы подготовил проект решения "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы", сообщает Zakon.kz.

Проект содержит:

правила охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы;

иные специальные экологические требования в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы.

Правила разработаны с учетом географических особенностей расположения города Алматы в предгорной котловине, климатических и иных природных условий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в концентрациях, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, препятствуя естественному рассеиванию загрязняющих веществ.

Документ содержит специальные экологические требования и нормы, определяющие правовые основы охраны атмосферного воздуха в городе Алматы и направлены на обеспечение экологической безопасности и реализацию прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья человека окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.

Правила являются обязательными для применения и исполнения всеми физическими лицами, государственными органами, должностными лицами, юридическими лицами, которые проживают, находятся, осуществляют деятельность на территории города Алматы.

В частности, планируется создать государственную коммунальную информационную систему Чистый город (ИС Чистый город).

ИС Чистый город имеет следующий основной функционал:

является электронной платформой для осуществления экологического мониторинга;

обеспечивает осуществление эффективного контроля за соблюдением специальных экологических требований;

предоставляет возможность получения услуг и иного взаимодействия с государством в электронном виде;

осуществляет онлайн администрирование Зоны;

автоматизация алгоритмов, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ);

информирование и обучение населения и бизнеса.

Уполномоченная организация будет отслеживать значение среднесуточной фактической концентрации загрязняющего вещества в городе Алматы.

При фиксации повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха, а также установления прогноза, что метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города Алматы, уполномоченная организация размещает в ИС Чистый город информацию о наступлении НМУ соответствующей степени.

В периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха, вызванного НМУ, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов на территории города Алматы, обяжут соблюдать временно введенные местным исполнительным органом города требования по снижению выбросов стационарных источников.

Организации дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования должны будут:

обеспечить организацию закупки и установку воздухоочистителей;

проводить мониторинг качества воздуха внутри помещений с использованием мобильных датчиков;

утверждать график проверки вентиляционных систем и проводить регулярную очистку и замену фильтров;

размещают в зданиях памятки с рекомендациями на случай НМУ;

регулярно проводят встречи с родителями и учащимися для разъяснения действий во время НМУ;

обеспечивают подготовку медицинского персонала к оказанию помощи при ухудшении состояния здоровья из-за НМУ;

обеспечивают проведение лекций по оказанию первой помощи при отравлении загрязнённым воздухом;

проводят регулярный осмотр детей медработниками учреждений.

Также проектом предусмотрено, что школы и колледжи в период НМУ:

не проводят занятия, уроки, тренировки, спортивные мероприятия на открытом воздухе, максимально сократить время пребывания учащихся на улице;

обеспечивают раздачу одноразовых или многоразовых масок детям и учащимся;

в период НМУ третьей степени переходят на онлайн-обучение с объявлением через все доступные каналы связи после получения соответствующего уведомления от уполномоченной организации.

Акиматом города Алматы будут реализовываться меры, направленные на развитие электротранспорта.

Предусматриваются программы выкупа автотранспортных средств низких экологических классов для их последующей утилизации.

На территории города Алматы, для автопарков (за исключением легковых автотранспортных средств) разрешается прогрев ДВС при температуре воздуха выше 0 градусов Цельсия не более 5 минут, а при температуре воздуха ниже 0 градусов Цельсия не более 15 минут.

Также планируется ввести запрет на разведение костров и любое сжигание (в местах общего пользования, на территориях предприятий и индивидуальных жилых домов, дворовых и внутридворовых территориях жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений, на всех улицах и иных местах), в любых установках для сжигания, контейнерах, урнах, открытым или закрытым способом травы, листвы, твердых бытовых отходов, производственных отходов, автошин, пластиковых и полиэтиленовых отходов, в том числе опасных отходов.

Однако, действие запрета не распространяется на случаи срезания и организованного сжигания частей растений, зараженных карантинными вредителями и болезнями).

В документе указано, что в Алматы запрещается запуск гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.

Физическим и юридическим лицам в городе Алматы запрещается:

использование твердого и жидкого топлива для производственных нужд хозяйствующих субъектов, отопительных котлов индивидуальных жилых домов, отдельных котельных, отапливающих многоквартирные жилые дома, в газифицированных районах города Алматы, за исключением случаев использования резервных источников тепло и энергообеспечения в чрезвычайных случаях;

эксплуатация источника выброса загрязняющих веществ в случае, если установки очистки газов отсутствуют, отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание;

применение бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопных газов;

эксплуатация специальной техники (экскаваторы, трамбовщики, бульдозеры, тракторы и прочее) без системы очистки выхлопных газов;

уборка территории города и борьба с гололедом зимой способами и средствами, не предусмотренными постановлением акимата города Алматы.

Помимо этого, в Алматы будет определена зона с низким уровнем выбросов, въезд в которую сделают платным.

Время нахождения автотранспортного средства во дворе или на парковке не учитывается при расчете платы за доступ в зону. Плата будет взиматься за эксплуатацию автотранспортного средства в зоне по данным камер фото видео фиксации за каждый календарный день.

Расходование платы за доступ в Зону осуществляется в объеме поступления средств в местный бюджет на следующие направления:

экологические программы;

программа мер экономического стимулирования обновления автомобильного парка города Алматы;

развитие общественного транспорта;

администрирование зоны.

От платы за доступ в зону освобождаются:

- специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

организации скорой медицинской помощи;

аварийно-спасательных служб;

правоохранительных органов;

органов транспортного контроля;

специальных государственных органов;

Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;

служб, непосредственно осуществляющих содержание и техническое обслуживание автомобильных дорог;

организации лабораторно-аналитического контроля.

- автотранспортные средства физических и юридических лиц бесплатного уровня доступа в зону.

Также будет проводиться мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, который представляет собой систему систематических наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, осуществляемую с целью получения полной и достоверной информации о загрязнении атмосферного воздуха, своевременного выявления и реагирования в случаях превышения уровней загрязнения и НМУ, а также передачи данных наблюдений в центры сбора информации.

Наблюдения за качеством воздуха должны проводиться по следующим параметрам:

мелкодисперсные частицы PM 2.5;

мелкодисперсные частицы PM 10;

озон (O3);

диоксид азота (NO2);

диоксид серы (SO2);

монооксид углерода (CO);

формальдегид;

фенол.

Решением акимата города Алматы устанавливаются специальные экологические требования к следующим объектам:

автозаправочные станции – на предмет соответствия качества реализуемого автомоторного топлива;

линии технического осмотра – на предмет наличия верификации и соответствия регламенту проведения технического обследования автотранспортного средства;

коммунальные и частные пассажирские и грузовые автопарки – на предмет наличия отчетов внутреннего ежеквартального экологического контроля автобусов на ДВС;

предприятия общественного питания – на предмет наличия очистного оборудования, соответствующего настоящим специальным экологическим требованиям;

индивидуальные жилые сооружения – на предмет использования топлива ненормативного качества;

прочие объекты – на предмет соблюдения настоящих специальных экологических требований.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 августа 2025 года.