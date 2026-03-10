Правила учета и нумерации электросамокатов в прокате вводятся в Казахстане

В Казахстане вводятся новые правила для компаний и предпринимателей, которые сдают электросамокаты в аренду, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что, согласно правилам, каждый электросамокат, используемый в аренде, должен получить уникальный регистрационный номер. Этот номер будет присваивать сам оператор проката до ввода самоката в эксплуатацию. Он будет состоять из одной латинской буквы и пяти цифр.

"Латинская буква закрепляется за конкретным оператором и используется для всех его самокатов. К примеру, если компании присвоена буква А, номера ее самокатов будут выглядеть так: A00001, A00002, A00003 и так далее. При этом буква не может использоваться другим оператором", – пояснили полицейские.

Кроме того, компании должны вести учет всех своих электросамокатов.

В перечень данных входят:

марка, модель и год выпуска самоката;

серийный номер;

дата ввода и вывода из эксплуатации;

сведения о техническом обслуживании и ремонте;

присвоенный регистрационный номер.

"Регистрационный номер должен быть изготовлен из прочного материала, устойчивого к влаге, солнечному свету и перепадам температур, а также иметь светоотражающее покрытие. Размещаться он будет на задней части самоката над колесом, а также с обеих сторон рулевой стойки", – уточнили стражи порядка.

Если самокат выводится из эксплуатации, его номер сохраняется в учете и не может быть присвоен другому самокату.

Основная цель – обеспечить порядок на рынке проката и упростить идентификацию самокатов на улицах городов. Ожидается, что такие меры помогут повысить безопасность, упростить контроль за прокатными самокатами и сделать рынок аренды более прозрачным.

Ранее приказом министра внутренних дел от 3 марта 2026 года утверждены Правила ведения учета и присвоения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, регистрационного номера на электросамокат.