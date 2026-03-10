#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Эпицентр радости: малышка Абдукаримовой покорила казахстанцев после 8 марта

Абдукеримова показала младшую дочь в окружении цветов после 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 21:06 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса, предприниматель и супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова показала младшую дочь в окружении цветов после 8 марта, чем умилила фанатов, сообщает Zakon.kz.

На ролике в Instagram девочка играет с лепестками роз и тюльпанов и что-то тихонько напевает. Отметим, что лицо пятой малышки актриса все же скрыла.

"Рабия Султан – сейчас главная причина улыбок на наших лицах. Настоящий эпицентр радости в душе и тепла в сердце. Пусть она будет скрыта от сглаза", – написала Абдукаримова.

В комментариях фанаты тепло отреагировали на девочку, шутили о ее будущем, но нашлись и те, кто был возмущен происходящим на видео:

– Поет песню для своего папы.

– Растет замена Кайрату.

– А вдруг у нее аллергия на цветы! Как можно так близко контактировать! Это же ребенок!

– Среди тысячи цветов самый ценный – Рабиюша.

В сентябре 2025 года Абдукаримова раскрыла пол и имя пятого ребенка, которое было выбрано в честь исторической личности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
