Право

Минтуризма и спорта обновило методику оценки деятельности административных госслужащих

Фото: senate.parlam.kz
Министром туризма и спорта приказом от 5 февраля 2026 года внесены изменения в Методику оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б", сообщает Zakon.kz.

В частности, методика изложена в новой редакции.

Так, говорится, что оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" проводится для определения эффективности и качества их работы посредством интегрированной информационной системы "Е-қызмет".

Оценка прикомандированных лиц проводится в принимающем государственном органе за период прикомандирования.

По решению первого руководителя министерства, находящиеся в его прямом подчинении, могут быть оценены руководителем аппарата министерства.

Оценка проводится по итогам квартала – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Итоговая оценка формируется автоматически из средней оценки административного государственного служащего корпуса "Б" за отчетные кварталы календарного года в информационной системе.

Итоговая оценка формируется не позднее 30 января, следующего за отчетным годом.

Оценка не проводится в случаях, если срок пребывания оцениваемого служащего на конкретной должности в оцениваемом периоде составляет менее одного месяца со дня назначения или избрания на оцениваемую должность.

При этом оцениваемый период должен включать в себя не менее 15 фактически отработанных служащим рабочих дней.

Результаты оценки выставляются по следующей градации:

  • "Выполняет функциональные обязанности эффективно";
  • "Выполняет функциональные обязанности надлежащим образом";
  • "Выполняет функциональные обязанности удовлетворительно";
  • "Выполняет функциональные обязанности не удовлетворительно" (неудовлетворительная оценка).

Результату "Выполняет функциональные обязанности эффективно" соответствует диапазон оценок от 4 до 5 баллов, "Выполняет функциональные обязанности надлежащим образом" – от 3 до 3,99 балла, "Выполняет функциональные обязанности удовлетворительно" – от 2 до 2,99 балла, "Выполняет функциональные обязанности не удовлетворительно" – от 0 до 1,99 балла.

Организационное сопровождение оценки обеспечивается службой управления персоналом либо в случае ее отсутствия – структурным подразделением (лицом), на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом (кадровой службой), в том числе посредством информационной системы.

Оцениваемый служащий получает результаты своей оценки в информационной системе, а также в мобильном приложении "Е-қызмет".

Ознакомление уволенных лиц осуществляется в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством направления заказного письма с уведомлением о его вручении, и/или телефонограммы, и/или телеграммы, и/или текстового сообщения по абонентскому номеру сотовой связи, или по электронному адресу, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

В случае несогласия с результатами оценки служащий обращается с соответствующим заявлением в произвольной форме о проведении калибровочной сессии к должностному лицу, имеющему право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности административного государственного служащего корпуса "Б" в течение пяти рабочих дней со дня получения результатов оценки.

Указывается, что решение калибровочной сессии может быть обжаловано государственным служащим в соответствии с установленным порядком Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Документы, связанные с оценкой, хранятся в службе управления персоналом в течение трех лет со дня завершения оценки, а также в информационной системе.

Результаты оценки являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением служебной необходимости, а также случаев, когда министерство обязано раскрыть данную информацию в соответствии с Законом Республики Казахстан "О доступе к информации".

Разногласия, связанные с процедурой оценки, рассматриваются службой управления персоналом при содействии всех заинтересованных лиц и сторон.

Приказ вводится в действие с 17 февраля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
