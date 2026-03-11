Капремонт имущества кондоминиума: внесены изменения
Так, уточняется, что выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума осуществляется собранием собственников квартир, нежилых помещений.
Проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома осуществляется Оператором с привлечением подрядной организации и организации по техническому надзору, выбранными собранием собственников квартир, нежилых помещений в соответствии с настоящим Порядком.
Ранее эти функции осуществлял Совет дома.
С 1 июля 2026 года вводится в действие пункт в следующей редакции:
Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума проводится в соответствии с требованиями государственных нормативных документов, утвержденных согласно статье 41 Строительного кодекса РК.
Данная статья предусматривает следующие виды государственных нормативных документов:
Государственные нормативные документы охватывают следующие аспекты:
- организационно-методическое обеспечение строительства;
- основные положения надежности строительных объектов, внутренний климат и защиту от неблагоприятных факторов;
- градостроительство, строительные объекты;
- инженерное обеспечение строительных объектов и их комплексов или частей, а также их наружные сети;
- строительные конструкции и основания;
- строительные материалы и изделия;
- мобильные строительные объекты, строительную оснастку и инвентарь;
- ценообразование в строительстве и сметы;
- государственный градостроительный кадастр;
- архитектурно-строительный контроль и надзор, оценку соответствия.
Государственные нормативные документы включают:
- нормативные правовые акты РК, устанавливающие обязательные требования к организации деятельности и регулирующие взаимоотношения субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:
- требования, правила, порядок и другие нормативные правовые акты;
- технические регламенты;
- руководящие документы в строительстве;
- нормативные документы по ведению государственного градостроительного кадастра;
- градостроительные регламенты;
- нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования безопасности к отдельным видам строительных объектов или процессам их жизненного цикла в соответствии с требованиями технических регламентов:
- строительные нормы, в том числе строительные нормы и правила (на период параллельного действия со сроком действия, определяемым уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства);
- технические кодифицированные нормы, устанавливающие требования к объектам технического нормирования в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- нормативные документы по ценообразованию в строительстве;
- типовые технологические карты;
- нормативные технические документы добровольного выбора применения:
- своды правил;
- нормы технологического проектирования;
- нормативно-технические пособия;
- документы по стандартизации в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, промышленности;
- пособия и методические рекомендации.
Приказ вводится в действие с 21 марта 2026 года.
Ранее мы рассказали, что министр промышленности и строительства приказом от 4 марта 2026 года внес изменения в Правила по управлению объектом кондоминиума.