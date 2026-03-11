Капремонт имущества кондоминиума: внесены изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 4 марта 2026 года внес изменения в Порядок проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума осуществляется собранием собственников квартир, нежилых помещений.

Проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома осуществляется Оператором с привлечением подрядной организации и организации по техническому надзору, выбранными собранием собственников квартир, нежилых помещений в соответствии с настоящим Порядком.

Ранее эти функции осуществлял Совет дома.

С 1 июля 2026 года вводится в действие пункт в следующей редакции:

Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума проводится в соответствии с требованиями государственных нормативных документов, утвержденных согласно статье 41 Строительного кодекса РК.

Данная статья предусматривает следующие виды государственных нормативных документов:

Государственные нормативные документы охватывают следующие аспекты:

организационно-методическое обеспечение строительства;

основные положения надежности строительных объектов, внутренний климат и защиту от неблагоприятных факторов;

градостроительство, строительные объекты;

инженерное обеспечение строительных объектов и их комплексов или частей, а также их наружные сети;

строительные конструкции и основания;

строительные материалы и изделия;

мобильные строительные объекты, строительную оснастку и инвентарь;

ценообразование в строительстве и сметы;

государственный градостроительный кадастр;

архитектурно-строительный контроль и надзор, оценку соответствия.

Государственные нормативные документы включают:

нормативные правовые акты РК, устанавливающие обязательные требования к организации деятельности и регулирующие взаимоотношения субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

требования, правила, порядок и другие нормативные правовые акты;

технические регламенты;

руководящие документы в строительстве;

нормативные документы по ведению государственного градостроительного кадастра;

градостроительные регламенты;

нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования безопасности к отдельным видам строительных объектов или процессам их жизненного цикла в соответствии с требованиями технических регламентов:

строительные нормы, в том числе строительные нормы и правила (на период параллельного действия со сроком действия, определяемым уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства);

технические кодифицированные нормы, устанавливающие требования к объектам технического нормирования в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

нормативные документы по ценообразованию в строительстве;

типовые технологические карты;

нормативные технические документы добровольного выбора применения:

своды правил;

нормы технологического проектирования;

нормативно-технические пособия;

документы по стандартизации в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, промышленности;

пособия и методические рекомендации.

Приказ вводится в действие с 21 марта 2026 года.

Ранее мы рассказали, что министр промышленности и строительства приказом от 4 марта 2026 года внес изменения в Правила по управлению объектом кондоминиума.