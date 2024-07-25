Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какое имущество относится к объекту кондоминиума

Какое имущество относится к кондимиуму, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 10:48 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 22 июля 2024 года внесены изменения в Правила по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняется формулировка, что является общим имуществом объекта кондоминиума –  это части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности и телекоммуникационного оборудования, являющегося собственностью операторов сотовой связи.

Приказ вводится в действие с 5 августа 2024 года. 

Ранее сообщалось, что в Алматы будут выдавать паспорта благоустройства, приняты новые стандарты.

Читайте также

Озеро, рыбалка, рыбак
Чем будет заниматься Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов
Состояние объектов теплоэнергетики будут мониторить в Казахстане
Состояние объектов теплоэнергетики будут мониторить в Казахстане
Прпавила работы игорных заведений и тотализаторов разработали в Казахстане
Правила работы игорных заведений и тотализаторов разработали в Казахстане
Лариса Черненко
Министерство промышленности и строительства Недвижимость Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;
Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора
Анна Данилина провела матч второго круга в парном разряде турнира в Яссы
Первая ракетка Казахстана обыграла российского вундеркинда и вышла в полуфинал турнира WTA-250
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: