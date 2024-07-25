Какое имущество относится к объекту кондоминиума

В частности, в правилах уточняется формулировка, что является общим имуществом объекта кондоминиума – это части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности и телекоммуникационного оборудования, являющегося собственностью операторов сотовой связи.