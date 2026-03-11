КРЕМ проведет анализ распределения нагрузки на потребителей за счет повышения тарифов

Приказом заместителя премьер-министра – министра нацэкономики от 3 марта 2026 года внесены дополнения в Положение о Комитете по регулированию естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

В частности, функции комитета дополнены новыми подпунктами следующего содержания: проведение анализа на предмет равномерности и сбалансированности распределения нагрузки на потребителей за счет повышения тарифов;

разработка и утверждение методики для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;

ведение списка (реестра) уполномоченных лиц (экспертов, экспертных организаций), проводящих техническую экспертизу исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий. Приказ вводится в действие с 21 марта 2026 года.

