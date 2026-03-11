#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Право

КРЕМ проведет анализ распределения нагрузки на потребителей за счет повышения тарифов

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:41 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра нацэкономики от 3 марта 2026 года внесены дополнения в Положение о Комитете по регулированию естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

В частности, функции комитета дополнены новыми подпунктами следующего содержания:

  • проведение анализа на предмет равномерности и сбалансированности распределения нагрузки на потребителей за счет повышения тарифов;
  • разработка и утверждение методики для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;
  • ведение списка (реестра) уполномоченных лиц (экспертов, экспертных организаций), проводящих техническую экспертизу исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Приказ вводится в действие с 21 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сайгаки в Казахстане смогут "сами себя обеспечивать" за счет продажи рогов
16:17, 11 марта 2026
Сайгаки в Казахстане смогут "сами себя обеспечивать" за счет продажи рогов
Монополистов обязали проводить публичные онлайн-слушания при повышении тарифов
11:35, 27 марта 2023
Монополистов обязали проводить публичные онлайн-слушания при повышении тарифов
Комитет по регулированию естественных монополий получил новые полномочия
15:28, 08 октября 2024
Комитет по регулированию естественных монополий получил новые полномочия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: