КРЕМ проведет анализ распределения нагрузки на потребителей за счет повышения тарифов
Приказом заместителя премьер-министра – министра нацэкономики от 3 марта 2026 года внесены дополнения в Положение о Комитете по регулированию естественных монополий, сообщает Zakon.kz.
В частности, функции комитета дополнены новыми подпунктами следующего содержания:
- проведение анализа на предмет равномерности и сбалансированности распределения нагрузки на потребителей за счет повышения тарифов;
- разработка и утверждение методики для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;
- ведение списка (реестра) уполномоченных лиц (экспертов, экспертных организаций), проводящих техническую экспертизу исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.
Приказ вводится в действие с 21 марта 2026 года.
