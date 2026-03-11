Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о ситуации с популяцией сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz.

Он попросил журналистов не использовать термин "убивают" в отношении этих животных.

"Я люблю животных и прошу не использовать такие эпитеты. Не убиты… Сегодня, потратив огромные средства на сохранение популяции сайгаков, мы бумерангом получили другую проблему – сельское хозяйство несет колоссальные убытки. Сегодня у нас около 5 млн сайгаков, средняя статистика приплода составляет 40% – это очень плодовитые животные. Мы регулируем их численность", – сказал Нысанбаев.

По его мнению, во всем мире имеются такие проблемы. В качестве примера он привел Африку.

"В африканских странах есть аналогичные проблемы со слонами. В декабре мы ездили в Самарканд на заседание по конвенции СИТЕС – она регулирует передвижение диких животных и растений в целом по планете. И там многие страны говорили, что емкость позволяет выделить территорию и пастбища для 35 тыс. слонов, а сегодня их стало 85 тыс. И в 2024 году 42 человека погибли от слонов в одной из этих стран", – добавил министр.

Ранее мы писали, что консервы из мяса сайгака запустили в Казахстане.