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Комитет по регулированию естественных монополий получил новые полномочия

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 15:28 Фото: senate.parlam.kz
Приказом МНЭ от 2 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете по регулированию естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено следующими функциями комитета:

  • формирование и ведение реестра недобросовестных участников закупок на основании представленных данных субъектов естественных монополий;
  • согласование методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг субъектов естественных монополий;
  • согласование с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, местными исполнительными органами передачи магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния, находящихся в республиканской или областной, районной коммунальной собственности, в доверительное управление;
  • согласование с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, местными исполнительными органами, субъектами естественных монополий договора доверительного управления по передаче магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния, находящихся в республиканской или областной, районной коммунальной собственности, а также находящихся в собственности у субъекта естественных монополий;
  • согласование уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, местному исполнительному органу договора доверительного управления имуществом или передачи имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий и передаваемого от местных исполнительных органов в соответствии с планом передачи на баланс или в доверительное управление имущества, за исключением субъектов естественных монополий, предоставляющих регулируемые услуги;
  • согласование кредитных соглашений субъектов естественных монополий для привлечения займов у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, Банка развития Казахстана и банков второго уровня РК;
  • согласование договора доверительного управления имуществом, используемым в технологическом цикле, при предоставлении регулируемых услуг, находящимся в собственности у субъекта естественных монополий;
  • согласование с местным исполнительным органом или уполномоченным органом по управлению государственным имуществом плана передачи на баланс или в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий, за исключением субъектов естественных монополий, предоставляющих регулируемые услуги.

При этом ряд функций изложен в новой редакции:

  • проведение публичных слушаний с опубликованием в средствах массовой информации объявления о дате и месте их проведения или ссылки на онлайн-трансляцию;
  • внесение изменения в утвержденную тарифную смету в случае получения на баланс или в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий от местных исполнительных органов или уполномоченного органа по управлению государственным имуществом при его получении в безвозмездное пользование, в том числе электрических сетей от других энергопередающих организаций, не выше уровня прогноза социально-экономического развития на соответствующий год;
  • утверждение перечня субъектов естественных монополий, тарифы которых утверждаются с применением стимулирующего метода тарифного регулирования. 

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.

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