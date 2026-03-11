#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Право

Работодателей будут штрафовать, если те неправомерно заключат договор ГПХ вместо трудового

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 17:30 Фото: pixabay
12 марта 2026 года вступают в силу поправки в КОАП, предусматривающие ответственность работодателей за нарушение порядка внесения информации в единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). Какие это будет иметь последствия, для кого и почему, объясняет Zakon.kz.

Для начала расскажем собственно о содержании поправок. 12 марта 2026 года вводится в действие Закон РК от 9 января 2026 года № 257-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", которым статья 98 дополнена новыми частями 1-1 и 1-2. За утаивание информации о заключении с работником трудового договора в ЕСУТД работодатели могут быть оштрафованы, а именно:

  • за невнесение или несвоевременное внесение информации в ЕСУТД;
  • невнесение в полном объеме;
  • внесение недостоверной и некорректной информации.

Во всех случаях это влечет штраф:

  • на должностных лиц – в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП, напомним, составляет в 2026 году 4325 тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 60 МРП;
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80 МРП;
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП.

Нетрудно подсчитать, что штрафы могут составлять – округлим – от 130 тысяч до 650 тысяч тенге. А в случае повтора в течение года – до 865 тысяч.

Какие же цели преследуют новеллы? В чем проблема "невнесения информации", которую хотят решить?

Проблема старая, но активно обсуждаемая в последние несколько месяцев. Работодатели нередко заключают с работниками договор гражданско-правового характера (ГПХ) вместо трудового договора, хотя налицо отличительные признаки трудовой деятельности: личный труд, расписание, зарплата и т.д. (согласно статье 27 Трудового кодекса).

Такая практика сложилась потому, что договоры ГПХ, в отличие от трудовых, не требуют от работодателя некоторых гарантированных выплат (отпускных, больничных и т.д.), а от работников – подчинения трудовому распорядку. Да и вообще, требования к гражданскому договору несравненно менее формализованы по сравнению с трудовым – условия, обязательства, порядок заключения и прочие моменты последнего регулируются аж целой главой ТК (статьи 24-62 главы 4).

Тогда как гражданский договор по своей природе свободен (статья 380 Гражданского кодекса), а обязательства, которые берут на себя стороны, добровольны.

Быстро и легко, поэтому и распространено. Но есть и обратная сторона: нет многих гарантий для работника. Ни о чем не спрашивая, взяли человека на работу и так же легко при желании выгнали.

Поэтому государство, выполняя социальную функцию, постулирует, что лицо имеет право на заключение именно трудового договора при наличии вышеупомянутых признаков. Но как-то очень расплывчато.

"Запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении трудового договора".Пункт 1 статьи 25 Трудового кодекса РК

При этом прямого запрета на заключение договоров ГПХ даже при наличии признаков трудовой деятельности в законодательстве (конкретно в ТК) нет. Точнее, пока нет.

Напомним, что 4 февраля 2026 года Мажилис во втором чтении принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения". Самая резонансная его норма касалась как раз темы договоров ГПХ и недопустимости подмены ими трудовых договоров.

В результате обсуждений была внесена норма (статья 26 ТК дополнена пунктом 1-1) следующего содержания:

"Не допускается заключение с физическим лицом гражданско-правового договора, если в нем присутствует хотя бы один из отличительных признаков трудового договора, предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса".

Мы о них говорили выше. И далее: "Договор, содержащий один или несколько отличительных признаков трудового договора, предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса, признается трудовым договором независимо от его фактического наименования сторонами и влечет правовые последствия в соответствии с трудовым законодательством РК".

Итак, прямой запрет на подмену договором ГПХ трудового договора должны ввести, хотя процедуры еще не закончены. В данный момент закон направлен в Сенат, который до начала апреля (дается срок 60 дней после принятия Мажилисом) должен в отношении документа так или иначе определиться. И в случае одобрения направить на подпись главе государства.

Тогда как части 1-1 и 1-2 статьи 98 КОАП вводятся в действие, с чего мы начали повествование, уже 12 марта 2026 года. Почему мы сопоставляем? Понятно, что поводов, по которым работодатель может не внести информацию о трудовом договоре в ЕСУТД, гораздо больше, чем "липовые" ГПХ, так что формально нормы не связаны исключительно друг с другом.

Но все равно: здесь мы имеем дело с тем редким случаем, когда норма, регламентирующая новый порядок, еще не вступила в силу, а ответственность за ее нарушение уже наличествует (обычно бывает наоборот). Сейчас объясним, как связка будет работать и почему реформа осуществлена именно сейчас.

Как известно, Единая система учета трудовых договоров появилась в Казахстане еще в 2020 году, но теперь, по информации, озвученной Министерством труда и соцзащиты как раз в ходе обсуждения трудовых поправок, технически реализована возможность, чтобы работодатели подгружали в базу – наряду с трудовыми договорами – также и договоры ГПХ.

Их будут оценивать на предмет тех самых признаков трудовой деятельности. Имеются таковые – последует предписание работодателю заключить трудовой договор в надлежащей форме. Но мы же все понимаем, что само по себе предупреждение не слишком эффективно. Ранее недобросовестных работодателей не останавливало от заключения договоров ГПХ вместо ТД в первую очередь отсутствие ответственности.

А вот реальное наказание за нарушение – совсем другое дело. Подчеркнем, что новые штрафы предусмотрены только для работодателей – о работниках речь не идет. Предполагается, наверное, что в договорах ГПХ заинтересованы, главным образом, первые, и для пресечения нежелательной практики достаточно отбить желание у них.

Но как быть со случаями, когда в подобном сотрудничестве с минимумом обязательств заинтересованы обе стороны (и такое бывает)? И ведь договоры ГПХ, в принципе-то, законодательством не запрещаются.

Скажем, можно не прописывать в соглашении пункты о зарплате, рабочем графике и личном исполнении – и тогда это не трудовой договор, а ГПХ! Формально, конечно, но попробуй опровергнуть! И хотя сумма оплаты за работу, например, по договору подряда выплачивается одна и та же ежемесячно на протяжении нескольких лет, однако законодательных инструментов, чтобы признать такие регулярные выплаты именно зарплатой, нет. И новыми поправками, кстати, они не предусмотрены.

Впрочем, это уже отдельная тема, статью о которой Zakon.kz посвятил ранее.

Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
