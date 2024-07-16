Может ли компания вместо трудовых договоров заключать договоры ГПХ

Вправе ли компания вместо трудовых договоров заключать договоры гражданско-правового характера (ГПХ) на оказание услуг, соответствующих трудовой функции? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда отметили, что трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом.

"В соответствии со ст. 24 кодекса по трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные кодексом, законами РК и иными НПА РК, коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату", – пояснили в министерстве.

Вместе с тем ст. 27 Трудового кодекса устанавливает отличительные признаки трудового договора от иных видов договоров, к которым относится наличие в нем одного из следующих условий:

выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной квалификации, специальности, профессии или должности;

выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку;

получение работником заработной платы за труд.

"Следовательно, при решении вопроса, заключать ли c лицами трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера (например, договоры возмездного оказания услуг), необходимо исходить из того, есть ли в отношениях работодателя и физического лица вышеуказанные признаки трудового договора", – заметили в Минтруда.

Там добавили, что при наличии хоть одного из указанных условий с данным лицом должен быть заключен трудовой договор.

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