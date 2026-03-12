#Референдум-2026
Право

Адаптационную программу к обучению на казахском языке внедряют для первоклассников

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 10:51 Фото: Министерство просвещения РК
И.о. министра просвещения приказом от 24 февраля 2026 года утвердил Адаптационную программу для обучающихся первых классов на казахском языке обучения, нуждающихся в дополнительной поддержке языка обучения, сообщает Zakon.kz.

Адаптационная программа определяет содержание и организацию реализации мероприятий по языковой и социальной адаптации обучающихся первых классов.

Целью адаптационной программы является формирование базовых коммуникативных навыков на казахском языке и обеспечение готовности обучающихся к освоению учебных программ и взаимодействию в образовательной среде.

К задачам адаптационной программы отнесли:

  • формирование навыков понимания устной речи педагогов и сверстников;
  • формирование навыков диалогической и монологической речи в учебных и бытовых ситуациях;
  • расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся;
  • формирование базовых навыков чтения и письма на уровне первого класса;
  • формирование навыков языковой и социальной адаптации обучающихся в образовательной среде.

Базовое содержание адаптационной программы включает в себя:

  • учебные занятия – организация образовательного процесса с учетом языковых потребностей обучающихся, формирование базовых навыков устной и письменной речи на казахском языке;
  • классные часы – занятия, направленные на социально-эмоциональную адаптацию, развитие коммуникативных и языковых навыков, формирование правил поведения в школе;
  • внеурочную деятельность – мероприятия, познавательного, творческого, спортивного и социального характера, направленные на поддержку языковой среды, расширение словарного запаса и закрепление речевых конструкций на казахском языке.

Установлено, что объем реализации адаптационной программы составляет не менее 2 академических часов в неделю и планируется организацией образования с учетом основной учебной нагрузки обучающихся и педагогов.

Учебные занятия строятся на основе сквозных тем первого класса, которые используются в качестве опоры при отборе текстов, заданий и речевых ситуаций. При этом сквозные темы предусмотрены Типовыми учебными программами по каждому учебному предмету и обеспечивают последовательность образовательного процесса, формирование межпредметных связей и системное восприятие окружающего мира.

План классных часов формируется по направлениям, соответствующим ключевым компетенциям и навыкам, которые предстоит развивать у обучающихся:

  • адаптация и привыкание к школьной жизни (1-4 недели) – формирование чувства безопасности, знакомство с учебной средой, освоение правил поведения, первичное использование казахского языка в школьной среде;
  • базовые коммуникативные конструкции казахского языка (5-12 недели) – освоение приветствий, прощаний, простых вопросов и ответов, формирование навыков базового общения на казахском языке;
  • развитие академического словарного запаса (13-20 недели) – расширение словаря по школьным и повседневным темам, развитие навыков описания объектов, действий, эмоций и событий;
  • социально-эмоциональная адаптация (21-26 недели) – развитие навыков взаимодействия с окружающими, управления эмоциями, сотрудничества и социальной ответственности;
  • укрепление языкового развития и коммуникации (27-33 недели) – закрепление речевых конструкций, формирование связной речи, поддержка диалогической и монологической коммуникации, применение языка в практических ситуациях.

В свою очередь, внеурочная деятельность в рамках адаптационной программы реализуется через познавательные, творческие, спортивные и социально ориентированные мероприятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и использование казахского языка в различных ситуациях взаимодействия.

Документом предусмотрено, что школа обеспечивает создание безопасной и поддерживающей языковой среды при реализации адаптационной программы, включая взаимодействие обучающихся с работниками школы (охранник, медицинский работник, библиотекарь, обслуживающий персонал в столовой, учителя-предметники) и формирование навыков поведения и коммуникации в школьной среде.

По завершении адаптационной программы школа обеспечивает достижение обучающимися минимального уровня языковой и социальной адаптации:

  • понимание простых устных инструкций педагогов и сверстников;
  • участие в элементарных диалогах и формулирование простых высказываний;
  • использование базового словарного запаса по основным тематическим направлениям;
  • чтение и написание простых слов, предложений и коротких текстов;
  • применение элементарных грамматических конструкций;
  • соблюдение правил поведения и участие в совместной деятельности;
  • выражение простых мыслей, действий и событий на казахском языке;
  • использование казахского языка в учебной и повседневной коммуникации.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
