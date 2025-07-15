70% первоклассников выбрали обучение на казахском языке: данные Минпросвещения

В пресс-службе Министерства просвещения сегодня, 15 июля 2025 года, заявили, что на данный момент в школы Казахстана принято 273 643 ребенка. Из них 70% выбрали государственный язык обучения, сообщает Zakon.kz.

Прием заявок для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля 2025 года.

"Заявки принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, до 31 августа". Пресс-служба Министерства просвещения РК

В ведомстве пояснили и напомнили, что государственная услуга доступна через веб-портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile, а также в бумажном виде – непосредственно в школе.

Перечень документов, необходимых для поступления в школу, через портал для граждан Казахстана:

Заявление родителей или других законных представителей.

Справка о состоянии здоровья формы №065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у.

Фотография размером 3х4 см (2 шт.).

Для иностранных граждан:

Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

О том, сколько детей в Казахстане пошли в первый класс в 2024 году, можете узнать по ссылке.