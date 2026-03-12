Утверждены образцы форменной одежды сотрудников органов по защите прав детей

Министр просвещения Республики Казахстан приказом от 27 февраля 2026 года утвердил Правила обеспечения, ношения одежды установленного образца сотрудника регионального уполномоченного органа по защите прав детей РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что сотрудники обеспечиваются региональным уполномоченным органом одеждой установленного образца в постоянное пользование, которая закрепляется за ними и учитывается до истечения установленного срока пользования.

Вновь принятым сотрудникам одежда установленного образца выдается по прохождении испытательного срока.

Для получения одежды установленного образца необходимо заявление сотрудника на имя руководителя регионального уполномоченного органа.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество сотрудника, должность.

Указывается, что одежда установленного образца сотрудников является государственной собственностью и требует бережного отношения и надлежащей эксплуатации.

Одежда установленного образца представляет собой: поло с коротким рукавом, поло с длинным рукавом, толстовка, демисезонная жилетка и специальная безрукавная накидка.

Обеспечение, хранение, учет и списание одежды установленного образца сотрудников осуществляется структурным подразделением регионального уполномоченного органа, курирующим вопросы финансово-хозяйственной деятельности.

Обеспечение одеждой установленного образца осуществляется по штатной численности сотрудников регионального уполномоченного органа.

Для обеспечения бесперебойного снабжения сотрудников одеждой установленного образца, а также для удовлетворения дополнительных потребностей, связанных с подгонкой и корректировкой ростовки, и создания резерва для оперативного обеспечения сотрудников формируются переходящие запасы одежды установленного образца.

Размер переходящих запасов формируется в объеме до 30% от штатной численности сотрудников с учетом уровня обеспеченности, особенностей работы.

В случаях отсутствия возможности подбора и подгонки одежды установленного образца в связи с особенностями телосложения сотрудника разрешается индивидуальный пошив одежды установленного образца.

Хранение одежды установленного образца организовывается в надлежаще-оборудованных помещениях, способных создать требуемые условия хранения, исключающие возможности порчи, растраты и хищения имущества.

Одежда установленного образца подлежит учету как на бумажных, так и на электронных носителях (автоматизированный учет).

Для списания одежды установленного образца в региональном уполномоченном органе приказом руководства органа создается специальная комиссия по списанию одежды. В состав комиссии входят должностные лица структурных подразделений регионального уполномоченного органа. Количество членов комиссии должно быть не менее пяти человек.

Списанию с баланса регионального уполномоченного органа подлежат предметы одежды установленного образца находящиеся в эксплуатации с истекшими сроками носки, а также имущество с истекшим сроком хранения.

Списание одежды установленного образца с баланса регионального уполномоченного органа осуществляется путем составления и утверждения акта на списание с баланса предметов формы установленного образца.

Поло с коротким рукавом

Фото: скриншот документа

Поло с коротким рукавом носится в летний период.

Поло с длинным рукавом

Фото: скриншот документа

Поло с длинным рукавом носится в холодную погоду, а также в сочетании с толстовкой или демисезонной жилеткой.

Толстовка

Фото: скриншот документа

Демисезонная жилетка

Фото: скриншот документа

Демисезонную жилетку допускается носить в весенне-осенний период, а также в холодную погоду в сочетании с поло с коротким либо с длинным рукавом.



Специальная безрукавная накидка

Фото: скриншот документа

Специальная безрукавная накидка носится в весенне-осенний и зимний периоды поверх соответствующей сезонной одежды.

Указывается, что носимые предметы одежды установленного образца должны отвечать установленным образцам и описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.

Носить выцветшие и неотутюженные поло с коротким или длинным рукавом, толстовки, демисезонную жилетку и специальную безрукавную накидку не допускается.

Хранение одежды установленного образца в служебных помещениях разрешается в шкафах (в случае их наличия) или гардеробных, создающих должные условия хранения.

Срок ношения одежды установленного образца исчисляется с момента ее выдачи сотрудникам, при этом срок ношения поло с коротким и длинным рукавом составляет один год, срок ношения толстовки, демисезонной жилетки и специальной безрукавной накидки три года.

При порче или утере одежды установленного образца не по вине сотрудника составляется акт списания с указанием причины и выдается новая форменная одежда.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2026 года.