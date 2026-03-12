#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Право

Утверждены образцы форменной одежды сотрудников органов по защите прав детей

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:46 Фото: pexels
Министр просвещения Республики Казахстан приказом от 27 февраля 2026 года утвердил Правила обеспечения, ношения одежды установленного образца сотрудника регионального уполномоченного органа по защите прав детей РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что сотрудники обеспечиваются региональным уполномоченным органом одеждой установленного образца в постоянное пользование, которая закрепляется за ними и учитывается до истечения установленного срока пользования.

Вновь принятым сотрудникам одежда установленного образца выдается по прохождении испытательного срока.

Для получения одежды установленного образца необходимо заявление сотрудника на имя руководителя регионального уполномоченного органа.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество сотрудника, должность.

Указывается, что одежда установленного образца сотрудников является государственной собственностью и требует бережного отношения и надлежащей эксплуатации.

Одежда установленного образца представляет собой: поло с коротким рукавом, поло с длинным рукавом, толстовка, демисезонная жилетка и специальная безрукавная накидка.

Обеспечение, хранение, учет и списание одежды установленного образца сотрудников осуществляется структурным подразделением регионального уполномоченного органа, курирующим вопросы финансово-хозяйственной деятельности.

Обеспечение одеждой установленного образца осуществляется по штатной численности сотрудников регионального уполномоченного органа.

Для обеспечения бесперебойного снабжения сотрудников одеждой установленного образца, а также для удовлетворения дополнительных потребностей, связанных с подгонкой и корректировкой ростовки, и создания резерва для оперативного обеспечения сотрудников формируются переходящие запасы одежды установленного образца.

Размер переходящих запасов формируется в объеме до 30% от штатной численности сотрудников с учетом уровня обеспеченности, особенностей работы.

В случаях отсутствия возможности подбора и подгонки одежды установленного образца в связи с особенностями телосложения сотрудника разрешается индивидуальный пошив одежды установленного образца.

Хранение одежды установленного образца организовывается в надлежаще-оборудованных помещениях, способных создать требуемые условия хранения, исключающие возможности порчи, растраты и хищения имущества.

Одежда установленного образца подлежит учету как на бумажных, так и на электронных носителях (автоматизированный учет).

Для списания одежды установленного образца в региональном уполномоченном органе приказом руководства органа создается специальная комиссия по списанию одежды. В состав комиссии входят должностные лица структурных подразделений регионального уполномоченного органа. Количество членов комиссии должно быть не менее пяти человек.

Списанию с баланса регионального уполномоченного органа подлежат предметы одежды установленного образца находящиеся в эксплуатации с истекшими сроками носки, а также имущество с истекшим сроком хранения.

Списание одежды установленного образца с баланса регионального уполномоченного органа осуществляется путем составления и утверждения акта на списание с баланса предметов формы установленного образца.

Поло с коротким рукавом

Поло с коротким рукавом, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:46

Фото: скриншот документа

Поло с коротким рукавом носится в летний период.

Поло с длинным рукавом

Поло с длинным рукавом, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:46

Фото: скриншот документа

Поло с длинным рукавом носится в холодную погоду, а также в сочетании с толстовкой или демисезонной жилеткой.

Толстовка

Толстовка, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:46

Фото: скриншот документа

Демисезонная жилетка

Демисезонная жилетка, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:46

Фото: скриншот документа

Демисезонную жилетку допускается носить в весенне-осенний период, а также в холодную погоду в сочетании с поло с коротким либо с длинным рукавом.

Специальная безрукавная накидка

Жилетка, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:46

Фото: скриншот документа

Специальная безрукавная накидка носится в весенне-осенний и зимний периоды поверх соответствующей сезонной одежды.

Указывается, что носимые предметы одежды установленного образца должны отвечать установленным образцам и описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.

Носить выцветшие и неотутюженные поло с коротким или длинным рукавом, толстовки, демисезонную жилетку и специальную безрукавную накидку не допускается.

Хранение одежды установленного образца в служебных помещениях разрешается в шкафах (в случае их наличия) или гардеробных, создающих должные условия хранения.

Срок ношения одежды установленного образца исчисляется с момента ее выдачи сотрудникам, при этом срок ношения поло с коротким и длинным рукавом составляет один год, срок ношения толстовки, демисезонной жилетки и специальной безрукавной накидки три года.

При порче или утере одежды установленного образца не по вине сотрудника составляется акт списания с указанием причины и выдается новая форменная одежда.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
16:15, 29 января 2024
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Авиадиспетчеров в аэропортах оденут в форменную одежду
09:41, 10 октября 2025
Авиадиспетчеров в аэропортах оденут в форменную одежду
Как казахстанцев будут привлекать к профилактике правонарушений: утверждены правила
12:29, 06 марта 2026
Как казахстанцев будут привлекать к профилактике правонарушений: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
00:10, 13 марта 2026
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: