Право

Изменились правила отбора участников национального превентивного механизма

Фото: Zakon.kz
Приказом Уполномоченного по правам человека от 3 марта 2026 года внесены изменения в Правила отбора участников национального превентивного механизма, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что участниками национального превентивного механизма не могут быть:

  • судьи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных и специальных государственных органов, органов гражданской защиты;
  • лица, состоящие на учете у психиатра, нарколога или находящиеся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;
  • лица, уволенные с государственной или воинской службы, со службы в органах гражданской защиты, из правоохранительных и специальных государственных органов, судов или исключенные из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам.

Также к таковым относятся:

  • лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан;
  • лица, имеющие не погашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;
  • лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении уголовного правонарушения;
  • лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • лица, освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение умышленного уголовного правонарушения;
  • лица, лишенные лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2026 года.

Участники Национального превентивного механизма (НПМ) в Казахстане – это независимые эксперты, отбираемые для предупреждения пыток в закрытых учреждениях. В состав входят Уполномоченный по правам человека (омбудсмен), представители общественных объединений, правозащитники, юристы, врачи и социальные работники.

