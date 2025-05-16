Посещение колоний независимыми экспертами: внесены изменения

Постановлением правительства от 13 мая 2025 года внесены изменения в Правила превентивных посещений группами, формируемыми из участников национального превентивного механизма, и Правила возмещения расходов участников национального превентивного механизма, сообщает Zakon.kz.

Несколько пунктов правил изложены в новой редакции.

Так, говорится, что при проведении группами превентивных посещений участник национального превентивного механизма вправе:

беспрепятственно выбирать и посещать учреждения и организации, подлежащие превентивному посещению;

проводить беседы с лицами, содержащимися в учреждениях и организациях, подлежащих превентивным посещениям, или их законными представителями без свидетелей;

принимать сообщения и жалобы о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

иметь иные права, предусмотренные законами РК.

При проведении превентивного посещения участник национального превентивного механизма разъясняет лицам, содержащимся в учреждениях и организациях, подлежащих превентивным посещениям, или их законным представителям их права.

Указывается, что участники национального превентивного механизма должны проявлять уважительное отношение к лицам, содержащимся в учреждениях и организациях, а также к персоналу указанных учреждений и организаций.

Участники национального превентивного механизма не вправе разглашать сведения о частной жизни лиц, ставшие известными им в ходе превентивных посещений, без согласия данных лиц.

Участниками национального превентивного механизма не допускается вмешательство в деятельность учреждений и организаций, подлежащих превентивному посещению.

В случае неправомерных действий участников национального превентивного механизма руководитель администрации учреждений и организаций, подлежащих превентивному посещению, письменно информирует Уполномоченного.

Обеспечение безопасности участников национального превентивного механизма, в том числе сопровождения по территории, возлагается на администрацию учреждений и организаций, подлежащих превентивному посещению. О реальной угрозе безопасности и необходимости ограничения конфиденциальности беседы участник национального превентивного механизма уведомляется администрацией учреждения и организации.

Отказ участника национального превентивного механизма от ограничений конфиденциальной беседы с лицами, содержащимися в учреждениях и организациях, подлежащих превентивным посещениям, оформляется письменно.

Отмечается, что при выявлении при превентивном посещении признаков применения пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения в отношении лиц, содержащихся в учреждениях и организациях, подлежащих превентивным посещениям, участники группы национального превентивного механизма незамедлительно сообщают об этом органам прокуратуры и Уполномоченному.

Также внесены изменения в Правила возмещения расходов участников национального превентивного механизма по превентивным посещениям.

Так, уточняется, что расходы, связанные с выездом участника национального превентивного механизма в другую местность, в том числе по участию в работе Координационного совета:

за каждый день пребывания в месте превентивного посещения участнику превентивного механизма выплачиваются суточные в размере 2 МРП (7864 тенге в 2025 году);

в 2025 году); по найму жилого помещения по предъявленным подтверждающим документам (фискальный чек, приходный кассовый ордер, счет-фактура, счет, накладная, извещение, а в случае представления документов за проживание от индивидуального предпринимателя дополнительно представляются документы, подтверждающие право лица сдавать в аренду имущество (договор аренды, патент, свидетельство и другие подтверждающие документы, предоставляемые поставщиками гостиничных услуг), при этом сумма расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать 7 МРП (27 524 тенге) – в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, 6 МРП (23 592 тенге) – в областных центрах и городах областного значения, 4 МРП (15 728 тенге) – в районных центрах, городах районного значения и поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области, 2 МРП – в сельских округах;

– в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, – в областных центрах и городах областного значения, – в районных центрах, городах районного значения и поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области, – в сельских округах; по проезду к месту пребывания и обратно к месту постоянной работы на основании предъявленных проездных документов при проезде по железным дорогам – по тарифу купированного вагона (за исключением вагонов с двухместными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения с устройством по регулированию его положения (СВ), а также классов "Турист" и "Бизнес" скоростных поездов); по водным путям, шоссейным и грунтовым дорогам – по существующей в данной местности стоимости проезда;

стоимость бронирования проездных билетов и места в гостинице, а также пользования постельными принадлежностями в поездах при проезде к месту пребывания и обратно к месту работы (должности) при наличии документов, подтверждающих эти расходы;

при отсутствии проездных документов к месту пребывания и обратно к месту основной работы (должности) расходы возмещаются по минимальной стоимости проезда транспортом на основании справки железнодорожного или речного/морского вокзала либо автовокзала;

по проезду автотранспортом (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту, если они находятся за пределами населенного пункта, при наличии подтверждающих документов;

при превентивном посещении в местности, откуда участник национального превентивного механизма имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, возмещаются только транспортные расходы при наличии проездных документов без выплаты суточных.

Постановление вводится в действие с 26 мая 2025 года.

Национальный превентивный механизм (НПМ) представляет собой систему регулярных посещений мест содержания под стражей независимыми экспертами для предупреждения пыток и других видов жестокого обращения.