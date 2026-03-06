#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Право

Как казахстанцев будут привлекать к профилактике правонарушений: утверждены правила

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:29 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 27 февраля 2026 года утвердил Правила, форма и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в рамках реализации закона "О профилактике правонарушений" от 30 декабря 2025 года.

Указывается, что вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия органам внутренних дел.

Граждане реализуют свое право на участие в профилактике правонарушений в следующих формах:

  • индивидуальной;
  • коллективной.

Индивидуальное участие граждан в профилактике правонарушений осуществляется в следующих видах:

  • сообщение о ставших известными им фактах готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушений, причинах и условиях, им способствующих;
  • выявление лиц, подлежащих постановке на профилактические учеты, проведении с ними индивидуальной профилактической работы – при непосредственном участии сотрудников органов внутренних дел;
  • профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности;
  • выявление фактов незаконного культивирования и сбора растений, содержащих наркотические вещества, а также дикорастущих посевов наркотикосодержащих растений;
  • выявление мест потребления наркотических средств и психотропных веществ, занятия проституцией, а также помещений, потенциально пригодных для данных целей.

Граждане, участвующие в профилактике правонарушений, могут по договоренности между собой и с уведомлением территориального органа внутренних дел коллективно участвовать в профилактике правонарушений по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности.

Кроме того, предусмотрено, что казахстанцы, коллективно участвующие в профилактике правонарушений, принимают участие в:

  • обеспечении общественного порядка на улицах, площадях, вокзалах, транспортных магистралях и других общественных местах, а также при проведении различных спортивных, культурно-массовых и развлекательных мероприятий – под непосредственным руководством сотрудников органов внутренних дел;
  • оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий и правонарушений, а также находящихся в беспомощном состоянии;
  • спасении людей, имущества и в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;
  • обеспечении безопасности дорожного движения и предупреждении дорожно-транспортных происшествий;
  • охране пастбищ и других мест выпасов и стойбищ скота;
  • предупреждении и пресечении краж зернопродуктов и других сельскохозяйственных культур;
  • охране общественного порядка на территории учебных заведений, включая общежития и учебно-производственные мастерские;
  • охране подъездов многоэтажных домов и прилегающей к ним территории – институт консьержей.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в орган внутренних дел с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК и свидетельства о страховании жизни и здоровья.

В заявлении гражданин указывает форму (индивидуальную, коллективную) участия в профилактике правонарушений.

Подразделение органа внутренних дел со дня поступления заявления проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

Местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует соответствующий орган внутренних дел.

Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

  • не достигшие совершеннолетия;
  • в отношении которых проводится досудебное расследование;
  • состоящие на профилактическом учете;
  • в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
  • состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Отклонение заявления не препятствует повторному обращению заявителя при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

После получения информации о регистрации общественного помощника подразделение органа внутренних дел формирует учетное дело.

На коллектив граждан, участвующих в профилактике правонарушений, заводится одно наблюдательное дело, которое учитывается в журнале регистрации наблюдательных дел на общественные объединения участвующих в профилактике правонарушений.

После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику, руководством территориального органа внутренних дел выдается сроком на три года удостоверение общественного помощника.

Регистрация удостоверений общественного помощника, осуществляется начальником подразделения общественной безопасности в журнале учета граждан, участвующих в профилактике правонарушений.

Общественные помощники, участвующие в профилактике правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

  • участия в организации правовой пропаганды;
  • участия в работе консультативно-совещательных органов;
  • содействия другим субъектам профилактики правонарушений;
  • предупреждения и пресечения правонарушений.

Сотрудники подразделения общественной безопасности на базе участковых пунктов полиции организуют правовую подготовку путем:

  • разъяснения прав и обязанностей общественных помощников;
  • информирования о состоянии криминогенной обстановки и лицах, находящихся в розыске;
  • инструктирования о порядке и правилах проведения индивидуально-профилактической работы с подучетными лицами;
  • разъяснения прав на необходимую оборону, порядок и пределы мер, необходимых для пресечения противоправного посягательства, задержания правонарушителя и доставления его в органы внутренних дел, а также иных норм уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства;
  • инструктирования о порядке и правилах оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, а также находящихся в беспомощном состоянии.

По результатам профилактических мероприятий, общественный помощник предоставляет справку о проделанной работе в подразделение органов внутренних дел, которая приобщается в соответствующее учетное дело.

За организацию деятельности общественного помощника несет ответственность подразделение органов внутренних дел, которому он изъявил желание оказывать содействие в профилактике правонарушений.

При прекращении участия общественного помощника в профилактике правонарушений удостоверение общественного помощника в течение пяти рабочих дней сдается в территориальное подразделение органа внутренних дел.

Подготовку материалов о прекращении участия гражданина в профилактике правонарушений обеспечивают подразделения органа внутренних дел, на учете у которых он состоял.

Также утвержден образец удостоверения общественного помощника.

удостоверение общественного помощника, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:29

Фото: скриншот документа

Приказ вводится в действие с 16 марта 2026 года.

Ранее мы рассказали, что система профилактики правонарушений изменилась в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Система профилактики правонарушений изменилась в Казахстане
14:38, 03 марта 2026
Система профилактики правонарушений изменилась в Казахстане
Утверждены правила взаимодействия органов внутренних дел в пресечении незаконной миграции
09:58, 27 марта 2025
Утверждены правила взаимодействия органов внутренних дел в пресечении незаконной миграции
Как казахстанцам прописаться по месту жительства: утверждены новые правила
15:23, 06 марта 2024
Как казахстанцам прописаться по месту жительства: утверждены новые правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
12:16, Сегодня
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
12:07, Сегодня
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
11:44, Сегодня
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
11:20, Сегодня
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: