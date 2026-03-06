Как казахстанцев будут привлекать к профилактике правонарушений: утверждены правила

Министр внутренних дел РК приказом от 27 февраля 2026 года утвердил Правила, форма и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в рамках реализации закона "О профилактике правонарушений" от 30 декабря 2025 года.

Указывается, что вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия органам внутренних дел.

Граждане реализуют свое право на участие в профилактике правонарушений в следующих формах:

индивидуальной;

коллективной.

Индивидуальное участие граждан в профилактике правонарушений осуществляется в следующих видах:

сообщение о ставших известными им фактах готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушений, причинах и условиях, им способствующих;

выявление лиц, подлежащих постановке на профилактические учеты, проведении с ними индивидуальной профилактической работы – при непосредственном участии сотрудников органов внутренних дел;

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности;

выявление фактов незаконного культивирования и сбора растений, содержащих наркотические вещества, а также дикорастущих посевов наркотикосодержащих растений;

выявление мест потребления наркотических средств и психотропных веществ, занятия проституцией, а также помещений, потенциально пригодных для данных целей.

Граждане, участвующие в профилактике правонарушений, могут по договоренности между собой и с уведомлением территориального органа внутренних дел коллективно участвовать в профилактике правонарушений по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности.

Кроме того, предусмотрено, что казахстанцы, коллективно участвующие в профилактике правонарушений, принимают участие в:

обеспечении общественного порядка на улицах, площадях, вокзалах, транспортных магистралях и других общественных местах, а также при проведении различных спортивных, культурно-массовых и развлекательных мероприятий – под непосредственным руководством сотрудников органов внутренних дел;

оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий и правонарушений, а также находящихся в беспомощном состоянии;

спасении людей, имущества и в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;

обеспечении безопасности дорожного движения и предупреждении дорожно-транспортных происшествий;

охране пастбищ и других мест выпасов и стойбищ скота;

предупреждении и пресечении краж зернопродуктов и других сельскохозяйственных культур;

охране общественного порядка на территории учебных заведений, включая общежития и учебно-производственные мастерские;

охране подъездов многоэтажных домов и прилегающей к ним территории – институт консьержей.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в орган внутренних дел с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК и свидетельства о страховании жизни и здоровья.

В заявлении гражданин указывает форму (индивидуальную, коллективную) участия в профилактике правонарушений.

Подразделение органа внутренних дел со дня поступления заявления проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

Местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует соответствующий орган внутренних дел.

Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

не достигшие совершеннолетия;

в отношении которых проводится досудебное расследование;

состоящие на профилактическом учете;

в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;

состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Отклонение заявления не препятствует повторному обращению заявителя при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

После получения информации о регистрации общественного помощника подразделение органа внутренних дел формирует учетное дело.

На коллектив граждан, участвующих в профилактике правонарушений, заводится одно наблюдательное дело, которое учитывается в журнале регистрации наблюдательных дел на общественные объединения участвующих в профилактике правонарушений.

После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику, руководством территориального органа внутренних дел выдается сроком на три года удостоверение общественного помощника.

Регистрация удостоверений общественного помощника, осуществляется начальником подразделения общественной безопасности в журнале учета граждан, участвующих в профилактике правонарушений.

Общественные помощники, участвующие в профилактике правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

участия в организации правовой пропаганды;

участия в работе консультативно-совещательных органов;

содействия другим субъектам профилактики правонарушений;

предупреждения и пресечения правонарушений.

Сотрудники подразделения общественной безопасности на базе участковых пунктов полиции организуют правовую подготовку путем:

разъяснения прав и обязанностей общественных помощников;

информирования о состоянии криминогенной обстановки и лицах, находящихся в розыске;

инструктирования о порядке и правилах проведения индивидуально-профилактической работы с подучетными лицами;

разъяснения прав на необходимую оборону, порядок и пределы мер, необходимых для пресечения противоправного посягательства, задержания правонарушителя и доставления его в органы внутренних дел, а также иных норм уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства;

инструктирования о порядке и правилах оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, а также находящихся в беспомощном состоянии.

По результатам профилактических мероприятий, общественный помощник предоставляет справку о проделанной работе в подразделение органов внутренних дел, которая приобщается в соответствующее учетное дело.

За организацию деятельности общественного помощника несет ответственность подразделение органов внутренних дел, которому он изъявил желание оказывать содействие в профилактике правонарушений.

При прекращении участия общественного помощника в профилактике правонарушений удостоверение общественного помощника в течение пяти рабочих дней сдается в территориальное подразделение органа внутренних дел.

Подготовку материалов о прекращении участия гражданина в профилактике правонарушений обеспечивают подразделения органа внутренних дел, на учете у которых он состоял.

Также утвержден образец удостоверения общественного помощника.

Фото: скриншот документа

Приказ вводится в действие с 16 марта 2026 года.

Ранее мы рассказали, что система профилактики правонарушений изменилась в Казахстане.