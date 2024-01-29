В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Так, у охранников появится новый атрибут одежды – шапка вязаная, двухслойная с флисом или флисовая серого или черного цвета.
В МВД пояснили, что во время проработки образцов тактической форменной одежды для охранников частных охранных организаций, предусмотрена альтернатива к головным уборам, т.е. предоставления возможности использование охранниками головных уборов с использованием флиса, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поскольку впитывает в 30 раз меньше влаги по сравнению с шерстью и обладает высокой воздухопроницаемостью, поэтому голова в ней не потеет.
Также разработаны образцы другой формленной одежды.
В зимнюю тактическую форменную одежду входит:
- Куртка зимняя удлиненная утепленная со съемным капюшоном, серого цвета;
- Брюки комбинированные утепленные зимние серого цвета;
- Съемная подстежка-куртка со съемным капюшоном, серого цвета;
- Перчатки черного цвета.
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Летняя тактическая форменная одежда:
- Куртка-ветровка с капюшоном серого цвета;
- Рубашка-китель серого цвета;
- Брюки тактические серого цвета;
- Ремень брючный черного цвета.
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
В МВД отметили, что сейчас форменная одежда частных охранников имеет классический стиль одежды, что предоставляет неудобство в использовании при оказании охранных услуг.
"Вместе с тем, неоднократно от частных охранных организаций поступали устные обращения по совершенствованию форменной одежды для охранников и расширению их модельного ряда. В этой связи МВД был проработан ряд образцов тактической форменной одежды для охранников частных охранных организаций, которые в свою очередь являются удобными и практичными при использовании в служебной деятельности", - говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 февраля.
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