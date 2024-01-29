В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду

МВД РК разработало поправки в образцы форменной одежды и Правила ее ношения работниками частных охранных организаций, занимающими должность охранника, сообщает Zakon.kz.

Так, у охранников появится новый атрибут одежды – шапка вязаная, двухслойная с флисом или флисовая серого или черного цвета.

В МВД пояснили, что во время проработки образцов тактической форменной одежды для охранников частных охранных организаций, предусмотрена альтернатива к головным уборам, т.е. предоставления возможности использование охранниками головных уборов с использованием флиса, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поскольку впитывает в 30 раз меньше влаги по сравнению с шерстью и обладает высокой воздухопроницаемостью, поэтому голова в ней не потеет.

Также разработаны образцы другой формленной одежды.

В зимнюю тактическую форменную одежду входит:

Куртка зимняя удлиненная утепленная со съемным капюшоном, серого цвета;

Брюки комбинированные утепленные зимние серого цвета;

Съемная подстежка-куртка со съемным капюшоном, серого цвета;

Перчатки черного цвета.





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа

Летняя тактическая форменная одежда:

Куртка-ветровка с капюшоном серого цвета;

Рубашка-китель серого цвета;

Брюки тактические серого цвета;

Ремень брючный черного цвета.





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа

В МВД отметили, что сейчас форменная одежда частных охранников имеет классический стиль одежды, что предоставляет неудобство в использовании при оказании охранных услуг.

"Вместе с тем, неоднократно от частных охранных организаций поступали устные обращения по совершенствованию форменной одежды для охранников и расширению их модельного ряда. В этой связи МВД был проработан ряд образцов тактической форменной одежды для охранников частных охранных организаций, которые в свою очередь являются удобными и практичными при использовании в служебной деятельности", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 февраля.



