Право

Сколько будет стоить проезд на ЛРТ в Астане

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 13:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Подготовлен проект постановления акимата Астана "О некоторых вопросах тарифов на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астане", сообщает Zakon.kz.

Проект постановления предусматривает стоимость проезда на линии легкорельсового транспорта (LRT) за одну поездку в размере 200 тенге. Оплата будет производиться наличным и безналичным способом.

Вместе с тем по решению маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года отдельные категории граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе Астане, освобождены от оплаты за проезд в общественном транспорте.

Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта является оригинал электронной именной карты.

При оплате такой картой проезд будет стоить 0 тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 13:11
Хорошую новость об LRT сообщил аким астанчанам

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
