Сколько будет стоить проезд на ЛРТ в Астане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Подготовлен проект постановления акимата Астана "О некоторых вопросах тарифов на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астане", сообщает Zakon.kz.
Проект постановления предусматривает стоимость проезда на линии легкорельсового транспорта (LRT) за одну поездку в размере 200 тенге. Оплата будет производиться наличным и безналичным способом.
Вместе с тем по решению маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года отдельные категории граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе Астане, освобождены от оплаты за проезд в общественном транспорте.
Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта является оригинал электронной именной карты.
При оплате такой картой проезд будет стоить 0 тенге.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.
