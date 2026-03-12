Сколько будет стоить проезд на ЛРТ в Астане

Подготовлен проект постановления акимата Астана "О некоторых вопросах тарифов на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астане", сообщает Zakon.kz.

Проект постановления предусматривает стоимость проезда на линии легкорельсового транспорта (LRT) за одну поездку в размере 200 тенге. Оплата будет производиться наличным и безналичным способом.

Вместе с тем по решению маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года отдельные категории граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе Астане, освобождены от оплаты за проезд в общественном транспорте.

Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта является оригинал электронной именной карты.

При оплате такой картой проезд будет стоить 0 тенге.

Материал по теме Хорошую новость об LRT сообщил аким астанчанам

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.