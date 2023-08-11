Проезд в Алматы подорожает с 21 августа
Фото: Zakon.kz
Акимат города Алматы принял постановление от 10 августа 2023 года "Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров", сообщает Zakon.kz.
Согласно постановлению стоимость проезда в городском общественном транспорте установлена в размере:
- при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд – 100 тенге;
- при оплате наличными деньгами – 200 тенге.
Постановление опубликовано 10 августа 2023 года, вводится в действие 21 августа 2023 года.
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