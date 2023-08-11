Проезд в Алматы подорожает с 21 августа

Фото: Zakon.kz

Акимат города Алматы принял постановление от 10 августа 2023 года "Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров", сообщает Zakon.kz.

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