Комплексный план по повышению качества предоставления медицинских услуг утвердило правительство
Документ направлен на переход к современной модели контроля и управления качеством медицинских услуг, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта.
План предусматривает реализацию комплекса последовательных мер, направленных на повышение эффективности регулирования, обеспечение прозрачности процессов и устойчивое улучшение качества и безопасности медицинской помощи.
Ключевая цель документа – создать модель, в которой пациент становится активным участником процессов оценки и контроля качества медицинских услуг.
В комплексном плане определены четыре стратегических направления развития системы:
- модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг;
- формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества;
- усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;
- цифровая трансформация системы управления качеством.
В правительстве считают, что реализация плана позволит создать единую систему регулирования качества медицинской помощи, повысить прозрачность работы медицинских организаций и обеспечить принятие управленческих решений на основе объективных данных.
В итоге это позволит:
- К 2030 году улучшить основные показатели качества предоставляемых услуг.
- Будет осуществлена цифровая трансформация системы управления качеством, в том числе будет создано автоматизированное рабочее место эксперта с внедрением системы профилактического контроля и цифровизация постлицензионного контроля.
- В рамках законодательных изменений планируется закрепить требования об обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП/ОСМС с 2028 года и внедрении цифровизации постаккредитационного мониторинга.
- Охват постлицензионным мониторингом медорганизаций достигнет 70%, а по новым стандартам будет аккредитовано не менее 80% из них.
Кроме того, планируется создание Национального института качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения, который будет выполнять функции методологического и аналитического центра.
Деятельность института будет сопровождаться технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует внедрение в Казахстане признанных мировых стандартов безопасности пациентов с применением обучения лучших практик.
Вместе с тем планируется усилить роль медицинского сообщества и пациентов в процессах управления качеством медицинской помощи. Профессиональные объединения будут вовлечены в независимую экспертизу качества и оценку клинического мышления специалистов. Одновременно цифровизация деятельности служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени.
Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года и внедрить трехкомпонентную модель экспертизы качества уже в 2027 году.
К 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объема медицинской помощи будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта.
В правительстве заключили, что реализация плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством.