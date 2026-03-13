#Референдум-2026
Право

Комплексный план по повышению качества предоставления медицинских услуг утвердило правительство

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, врач, врачи, доктор, доктора, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 09:13 Фото: primeminister.kz
Правительство РК утвердило Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на переход к современной модели контроля и управления качеством медицинских услуг, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта.

План предусматривает реализацию комплекса последовательных мер, направленных на повышение эффективности регулирования, обеспечение прозрачности процессов и устойчивое улучшение качества и безопасности медицинской помощи.

Ключевая цель документа – создать модель, в которой пациент становится активным участником процессов оценки и контроля качества медицинских услуг.

В комплексном плане определены четыре стратегических направления развития системы:

  • модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг;
  • формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества;
  • усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;
  • цифровая трансформация системы управления качеством.

В правительстве считают, что реализация плана позволит создать единую систему регулирования качества медицинской помощи, повысить прозрачность работы медицинских организаций и обеспечить принятие управленческих решений на основе объективных данных.

В итоге это позволит:

  • К 2030 году улучшить основные показатели качества предоставляемых услуг.
  • Будет осуществлена цифровая трансформация системы управления качеством, в том числе будет создано автоматизированное рабочее место эксперта с внедрением системы профилактического контроля и цифровизация постлицензионного контроля.
  • В рамках законодательных изменений планируется закрепить требования об обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП/ОСМС с 2028 года и внедрении цифровизации постаккредитационного мониторинга.
  • Охват постлицензионным мониторингом медорганизаций достигнет 70%, а по новым стандартам будет аккредитовано не менее 80% из них.

Кроме того, планируется создание Национального института качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения, который будет выполнять функции методологического и аналитического центра.

Деятельность института будет сопровождаться технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует внедрение в Казахстане признанных мировых стандартов безопасности пациентов с применением обучения лучших практик.

Вместе с тем планируется усилить роль медицинского сообщества и пациентов в процессах управления качеством медицинской помощи. Профессиональные объединения будут вовлечены в независимую экспертизу качества и оценку клинического мышления специалистов. Одновременно цифровизация деятельности служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени.

Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года и внедрить трехкомпонентную модель экспертизы качества уже в 2027 году.

К 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объема медицинской помощи будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта.

В правительстве заключили, что реализация плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
