При правительстве РК создана Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 10 марта 2026 года "О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений при Правительстве РК", – говорится в документе.

Также утверждено Положение о Межведомственной комиссии.

Межведомственная комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений.

Рабочим органом Межведомственной комиссии является Министерство внутренних дел РК.

Состав Межведомственной комиссии

Председателем Межведомственной комиссии является премьер-министр РК, его заместителем – министр внутренних дел РК.

Секретарем Межведомственной комиссии является председатель Комитета по координации профилактической работы Министерства внутренних дел РК.

Членами Межведомственной комиссии являются по должности: Генеральный прокурор РК, председатель Комитета национальной безопасности РК, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК, министр обороны РК, министр иностранных дел РК, председатель Агентства РК по финансовому мониторингу, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, председатель Агентства РК по делам государственной службы, советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, министр сельского хозяйства, министр юстиции, министр науки и высшего образования, министр здравоохранения, министр труда и социальной защиты населения, министр транспорта, министр финансов, министр просвещения, министр промышленности и строительства, министр торговли и интеграции, министр по чрезвычайным ситуациям, министр туризма и спорта, министр энергетики РК.

Основными полномочиями Межведомственной комиссии являются:

координация деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и оценка ее эффективности;

выработка предложений по совершенствованию законодательства РК о профилактике правонарушений;

рассмотрение хода реализации программных документов в области профилактики правонарушений;

внесение на рассмотрение правительства, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения предложений по совершенствованию мер по профилактике правонарушений;

подготовка и направление информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений в правительство РК, соответствующие местные представительные и исполнительные органы;

заслушивание отчетов руководителей и должностных лиц государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и о проводимой ими работе, выработка предложений по совершенствованию их деятельности;

рассмотрение рекомендаций межведомственной рабочей группы.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

