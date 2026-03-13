Распределены стипендии президента РК между министерствами
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр науки и высшего образования подписал приказ от 4 марта 2026 года о распределении стипендии президента РК между министерствами на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Всего предусмотрено 1080 стипендий студентам и 8 – магистрантам.
Стипендии распределены следующим образом:
- Министерство науки и высшего образования РК – 1036 стипендий студентам и 5 – магистрантам.
- Министерство культуры и информации РК – 15 студентам и 1 –магистрантам.
- Министерство здравоохранения РК – 2 студентам.
- Министерство сельского хозяйства РК – 27 студентам и 2 – магистрантам.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript