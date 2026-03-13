#Референдум-2026
Право

Распределены стипендии президента РК между министерствами

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 11:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр науки и высшего образования подписал приказ от 4 марта 2026 года о распределении стипендии президента РК между министерствами на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Всего предусмотрено 1080 стипендий студентам и 8 – магистрантам.

Стипендии распределены следующим образом:

  • Министерство науки и высшего образования РК – 1036 стипендий студентам и 5 – магистрантам.
  • Министерство культуры и информации РК – 15 студентам и 1 –магистрантам.
  • Министерство здравоохранения РК – 2 студентам.
  • Министерство сельского хозяйства РК – 27 студентам и 2 – магистрантам.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
