Как Президентскую стипендию распределили между министерствами
Фото: primeminister.kz
Министр науки и высшего образования подписал приказ от 14 мая 2024 года о распределении стипендии президента Республики Казахстан на 2024 год, сообщает Zakon.kz.
Всего в текущем году выделено 1080 стипендий студентам и восемь стипендий – магистрантам казахстанских вузов.
Из них:
- Министерство науки и высшего образования получило 1014 стипендий для студентов и пять – для магистрантов.
- Министерство культуры и информации – 15 стипендий студентам и одну – магистрантам.
- Министерству туризма и спорта выделили 2 стипендии исключительно для студентов.
- Министерство здравоохранения получило четыре стипендии для студентов и одну для магистрантов.
- Министерству сельского хозяйства – 45 стипендий для студентов и одну для магистрантов.
Приказ вводится в действие с 28 мая 2024 года.
Ранее мы писали, как Министерство науки и высшего образования распределило Президентскую стипендию между вузами.
Также мы рассказывали, что в Казахстане изменились правила назначения президентских стипендий.
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