Как Президентскую стипендию распределили между министерствами

Министр науки и высшего образования подписал приказ от 14 мая 2024 года о распределении стипендии президента Республики Казахстан на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Всего в текущем году выделено 1080 стипендий студентам и восемь стипендий – магистрантам казахстанских вузов.

Из них:

Министерство науки и высшего образования получило 1014 стипендий для студентов и пять – для магистрантов.

Министерство культуры и информации – 15 стипендий студентам и одну – магистрантам.

Министерству туризма и спорта выделили 2 стипендии исключительно для студентов.

Министерство здравоохранения получило четыре стипендии для студентов и одну для магистрантов.

Министерству сельского хозяйства – 45 стипендий для студентов и одну для магистрантов.

Приказ вводится в действие с 28 мая 2024 года.

Ранее мы писали, как Министерство науки и высшего образования распределило Президентскую стипендию между вузами.

Также мы рассказывали, что в Казахстане изменились правила назначения президентских стипендий.