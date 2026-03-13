МСХ изменило правила субсидирования займов субъектов АПК

Приказом министра сельского хозяйства от 5 марта 2026 года внесены изменения в Правила субсидирования в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что субсидирование части комиссии по гарантии на проведение весенне-полевых или уборочных работ осуществляется по кредитным договорам, соответствующим следующим условиям:

выдаваемые банками, дочерними организациями, региональными инвестиционными центрами, социально-предпринимательскими корпорациями, кредитными товариществами и микрофинансовыми организациями на пополнение оборотных средств;

срок кредита – не более 18 месяцев , с возможностью пролонгации;

, с возможностью пролонгации; ставка вознаграждения в размере не более базовой ставки вознаграждения, установленной Национальным банком с увеличением на 7,5% годовых ;

; валюта кредита – тенге;

погашение кредита – осуществление платежей в соответствии с условиями кредитного договора;

максимальная сумма кредита определяется гарантом на основании внутренних документов гаранта;

целевым назначением является пополнение оборотных средств на проведение весенне-полевых и/или уборочных работ, включая кредитование перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств для последующего финансирования субъектов агропромышленного комплекса путем авансирования закупа растениеводческой продукции;

срок гарантии – срок, превышающий четыре месяца срока кредитного договора, с возможностью пролонгации;

срока кредитного договора, с возможностью пролонгации; размер гарантии – 85% (включительно) от суммы основного долга;

(включительно) от суммы основного долга; комиссия за гарантирование составляет не более 10% от суммы гарантии, при этом осуществляется единовременное субсидирование не более 9,99% от суммы гарантии и заемщиком оплачивается 0,01% от суммы гарантии.

Вводится в действие с 1 января 2027 года:

конечный заемщик принимает обязательства по страхованию посевных площадей, по которому одобрено выделение кредитных средств.

Данное условие действует при наличии бюджетных средств на субсидирование страховых премий в рамках Правил субсидирования страховых премий и действующего страхового лимита.

Аналогичные условия при субсидировании части комиссии по гарантии по видам деятельности согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Также говорится, что гарант применяет метод портфельного гарантирования по кредитным договорам на проведение весенне-полевых и/или уборочных работ с заключением с кредитором соглашения о портфельном гарантировании и в соответствии с условиями настоящих Правил устанавливает в соглашении максимальную сумму кредита и гарантии на заемщика на основании внутренних документов гаранта.

При применении метода портфельного гарантирования по кредитам на проведение весенне-полевых и/или уборочных работ кредитные договоры оформляются как самостоятельные кредитные договоры, в том числе в рамках соглашения об открытии кредитной линии.

В случае, если кредитором по кредитному договору выступает кредитное товарищество или социально-предпринимательская корпорация, профинансированные за счет средств дочерней организации с целью дальнейшего финансирования заемщиков, соглашение о портфельном гарантировании заключается между гарантом, дочерней организацией и кредитным товариществом или социально-предпринимательской корпорацией.

Кредитор самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами кредитора, рассматривает заявление заемщика на финансирование.

В случае принятия кредитором положительного решения о предоставлении кредита на проведение весенне-полевых или уборочных работ с гарантией гаранта, кредитор в течение пяти рабочих дней со дня подписания кредитного договора предоставляет гаранту копию кредитного договора, решения уполномоченного органа кредитора о финансировании, документ об оплате части комиссии по гарантии, на основании которых гарант в течение двух рабочих дней оформляет гарантийное обязательство и направляет кредитору.

Порядок выставления требования по гарантии и его исполнение гарантом по гарантийным обязательствам производятся гарантом в соответствии с соглашением о портфельном гарантировании с соблюдением требований, установленных настоящими Правилами.

Также предусмотрено, что МИО по вопросам сельского хозяйства (услугодатель/уполномоченный орган) в течение двух рабочих дней с момента подачи заявки на субсидирование по гарантированию/заявки на получение субсидии по гарантированию на проведение весенне-полевых или уборочных работ/заявки на получение субсидии по гарантированию на пополнение оборотных средств осуществляет:

проверку заявок на соответствие требованиям;

в случае соответствия требованиям, установленным настоящими Правилами, принимает решение об одобрении заявки заверенное ЭЦП услугодателя;

по итогам принятия решения об одобрении заявки услугодатель в соответствии с Планом финансирования формирует в ГИСС счета к оплате на выплату субсидий по гарантированию, загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент";

в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, готовит уведомление о перечислении субсидии, либо уведомление об отказе в оказании государственной услуги.

Уведомление о перечислении субсидии либо уведомление об отказе в оказании государственной услуги направляется в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный гарантом при регистрации в ГИСС, а также в личный кабинет гаранта в ГИСС.

При рассмотрении заявок в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, следующая заявка рассматривается по очередности согласно дате и времени ее поступления.

В Правила внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2026 года.