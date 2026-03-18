Определен национальный депозитарий археологических находок

Принято постановление правительства РК от 11 марта 2026 года об определении Национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов, сообщает Zakon.kz.

"Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт археологии имени А.Х. Маргулана" Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Национальным депозитарием массовых археологических находок и археологических материалов", – говорится в документе. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

