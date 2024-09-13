В Казахстане определен национальный оператор системы отслеживания перевозок

Принято постановление правительства от 10 сентября 2024 года "Об определении национального оператора информационной системы отслеживания перевозок", сообщает Zakon.kz.

"Определить национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок товарищество с ограниченной ответственностью "Институт космической техники и технологий", – говорится в документе.

При этом постановление правительства от 12 января 2023 года "Об определении национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок" отменено.

Постановление вводится в действие с 23 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи иностранных бланков разрешений на перевозки.