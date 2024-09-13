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В Казахстане определен национальный оператор системы отслеживания перевозок

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:11 Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства от 10 сентября 2024 года "Об определении национального оператора информационной системы отслеживания перевозок", сообщает Zakon.kz.

"Определить национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок товарищество с ограниченной ответственностью "Институт космической техники и технологий", – говорится в документе.

При этом постановление правительства от 12 января 2023 года "Об определении национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок" отменено.

Постановление вводится в действие с 23 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи иностранных бланков разрешений на перевозки.

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