В Казахстане определен национальный оператор системы отслеживания перевозок
Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства от 10 сентября 2024 года "Об определении национального оператора информационной системы отслеживания перевозок", сообщает Zakon.kz.
"Определить национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок товарищество с ограниченной ответственностью "Институт космической техники и технологий", – говорится в документе.
При этом постановление правительства от 12 января 2023 года "Об определении национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок" отменено.
Постановление вводится в действие с 23 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи иностранных бланков разрешений на перевозки.
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