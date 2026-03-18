В Казахстане расширят механизмы финансирования науки

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 марта 2026 года на заседании правительства поделился планами по развитию научной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в настоящее время в Мажилисе Парламента рассматривается проект закона по вопросам науки, который предусматривает внесение поправок в ряд законодательных актов.

"Законопроект предусматривает несколько ключевых направлений. Одно из них – совершенствование системы финансирования науки. Расширяются механизмы финансирования научной деятельности. Речь идет о грантовом финансировании международных научных проектов, развитии венчурного финансирования, а также поддержке опытно-конструкторских работ. Фонду науки будут предоставлены полномочия по выдаче грантов на опытно-конструкторские разработки", – пообещал Нурбек.

Кроме того, внедряются механизмы оценки стоимости научных проектов и закрепляются полномочия уполномоченного органа по разработке правил коммерциализации научных результатов и венчурного финансирования. Предусматривается и развитие наукоемких территорий.

"Во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 14 марта 2025 года, формируется правовая база для развития наукоемких территорий, включая наукограды и научно-технологические парки. Будут определены правовой статус наукоградов, критерии присвоения данного статуса, порядок разработки стратегии их развития и механизм управления через управляющие компании. Также закрепляется правовой статус ученых и научных работников, их права и гарантии академической свободы. Вводится отдельная глава о статусе ученых и научных работников, а также понятие "молодой ученый", – перечислил министр.

