Право

Комплексный план по совершенствованию управления качеством медпомощи утвержден в РК

Фото: pixabay
Постановлением правительства от 11 марта 2026 года утвержден Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что в действующей системе управления качеством медпомощи сохраняются ключевые проблемы:

  • разрозненность регуляторных инструментов (лицензирование, аккредитация, сертификация и экспертиза качества функционируют изолированно, без цифровой интеграции);
  • лицензирование медицинской деятельности носит преимущественно характер экономического допуска и не обеспечивает стратегического контроля в сфере здравоохранения;
  • бессрочный характер лицензий и формальные минимальные требования не учитывают специфику и уровень потенциала субъектов здравоохранения;
  • аккредитация организаций сохраняет формальный характер и не сопровождается постаккредитационным мониторингом;
  • стандартизация медицинской помощи охватывает не все подвиды деятельности, отсутствуют устойчивые организационные механизмы регулярного обновления клинических протоколов;
  • внешняя и внутренняя экспертиза качества фрагментированы и ориентированы преимущественно на формальный контроль;
  • недостаточная вовлеченность профессиональных сообществ и пациентов в процессы выработки решений;
  • службы поддержки пациентов не обладают достаточной независимостью и влиянием на процессы управления качеством;
  • отсутствует единая цифровая система контроля, что создает риски недостоверности данных и ограничивает возможности анализа.

Эти проблемы снижают эффективность государственного регулирования, ограничивают возможности раннего выявления рисков для пациентов и препятствуют развитию устойчивой культуры качества в медицинских организациях.

Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы направлен на формирование целостной системы регулирования качества, объединяющей процессы лицензирования, аккредитации, стандартизации и экспертизы.

Документ предусматривает создание Национального института качества как методологического и аналитического центра, развитие профессиональной экспертной службы, внедрение цифровых механизмов постлицензионного контроля и постаккредитационного мониторинга, а также усиление профессионального потенциала и доверия граждан к системе здравоохранения.

План включает в себя 41 мероприятие по следующим направлениям:

  1. Модернизация ключевых регуляторных инструментов в сфере оказания медицинской помощи (услуг).
  2. Формирование новой модели экспертизы качества медицинской помощи с применением технологий искусственного интеллекта. Создание Национального института качества.
  3. Усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов.
  4. Цифровая трансформация системы управления качеством с применением ИИ.

Указывается, что реализация Комплексного плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством, а также приблизит национальную систему здравоохранения к международным стандартам.

Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана:

  • переход на новую модель лицензирования: переход 90% субъектов здравоохранения на новую модель лицензирования к 2030 году, охват постлицензионным мониторингом медицинских организаций до 70% к 2030 году;
  • формирование цифровой модели профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля с 2026 года;
  • аккредитация по новым стандартам не менее 80% медицинских организаций к 2030 году, охват аккредитованных медицинских организаций постаккредитационным мониторингом до 70% к 2030 году;
  • доля оцифрованных стандартов и правил оказания медицинской помощи – 100% до 2028 года;
  • внедрение трехкомпонентной модели экспертизы качества (внутренняя, автоматизированная внешняя с применением ИИ, мультидисциплинарная с анализом корневых причин) с 2027 года;
  • доля случаев, подлежащих мониторингу качества и объема медицинской помощи с применением технологий ИИ, не менее 20% к 2028 году;
  • достижение уровня цифровизации внутренней экспертизы субъектов здравоохранения всех форм собственности – 60% к 2030 году;
  • охват обучением экспертов по контролю качества медицинской помощи – 100% к 2030 году;
  • наличие служб поддержки пациентов во всех организациях независимо от форм собственности – 100% к 2030 году;
  • подключение 100% субъектов здравоохранения независимо от формы собственности к ИС СУР к 2030 году.

Центральным государственным и местным исполнительным органам, заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана, предписано:

  • обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Комплексным планом;
  • два раза в год, не позднее 15 января и 15 июля, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения РК информацию о ходе исполнения Комплексного плана.

Министерству здравоохранения необходимо два раза в год, не позднее 15 февраля и 15 августа, следующего за отчетным полугодием, представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе исполнения Комплексного плана.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
