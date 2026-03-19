Комплексный план по совершенствованию управления качеством медпомощи утвержден в РК

Постановлением правительства от 11 марта 2026 года утвержден Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что в действующей системе управления качеством медпомощи сохраняются ключевые проблемы:

разрозненность регуляторных инструментов (лицензирование, аккредитация, сертификация и экспертиза качества функционируют изолированно, без цифровой интеграции);

лицензирование медицинской деятельности носит преимущественно характер экономического допуска и не обеспечивает стратегического контроля в сфере здравоохранения;

бессрочный характер лицензий и формальные минимальные требования не учитывают специфику и уровень потенциала субъектов здравоохранения;

аккредитация организаций сохраняет формальный характер и не сопровождается постаккредитационным мониторингом;

стандартизация медицинской помощи охватывает не все подвиды деятельности, отсутствуют устойчивые организационные механизмы регулярного обновления клинических протоколов;

внешняя и внутренняя экспертиза качества фрагментированы и ориентированы преимущественно на формальный контроль;

недостаточная вовлеченность профессиональных сообществ и пациентов в процессы выработки решений;

службы поддержки пациентов не обладают достаточной независимостью и влиянием на процессы управления качеством;

отсутствует единая цифровая система контроля, что создает риски недостоверности данных и ограничивает возможности анализа.

Эти проблемы снижают эффективность государственного регулирования, ограничивают возможности раннего выявления рисков для пациентов и препятствуют развитию устойчивой культуры качества в медицинских организациях.

Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы направлен на формирование целостной системы регулирования качества, объединяющей процессы лицензирования, аккредитации, стандартизации и экспертизы.

Документ предусматривает создание Национального института качества как методологического и аналитического центра, развитие профессиональной экспертной службы, внедрение цифровых механизмов постлицензионного контроля и постаккредитационного мониторинга, а также усиление профессионального потенциала и доверия граждан к системе здравоохранения.

План включает в себя 41 мероприятие по следующим направлениям:

Модернизация ключевых регуляторных инструментов в сфере оказания медицинской помощи (услуг). Формирование новой модели экспертизы качества медицинской помощи с применением технологий искусственного интеллекта. Создание Национального института качества. Усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов. Цифровая трансформация системы управления качеством с применением ИИ.

Указывается, что реализация Комплексного плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством, а также приблизит национальную систему здравоохранения к международным стандартам.

Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана:

переход на новую модель лицензирования: переход 90% субъектов здравоохранения на новую модель лицензирования к 2030 году, охват постлицензионным мониторингом медицинских организаций до 70% к 2030 году;

формирование цифровой модели профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля с 2026 года;

аккредитация по новым стандартам не менее 80% медицинских организаций к 2030 году, охват аккредитованных медицинских организаций постаккредитационным мониторингом до 70% к 2030 году;

доля оцифрованных стандартов и правил оказания медицинской помощи – 100% до 2028 года;

внедрение трехкомпонентной модели экспертизы качества (внутренняя, автоматизированная внешняя с применением ИИ, мультидисциплинарная с анализом корневых причин) с 2027 года;

доля случаев, подлежащих мониторингу качества и объема медицинской помощи с применением технологий ИИ, не менее 20% к 2028 году;

достижение уровня цифровизации внутренней экспертизы субъектов здравоохранения всех форм собственности – 60% к 2030 году;

охват обучением экспертов по контролю качества медицинской помощи – 100% к 2030 году;

наличие служб поддержки пациентов во всех организациях независимо от форм собственности – 100% к 2030 году;

подключение 100% субъектов здравоохранения независимо от формы собственности к ИС СУР к 2030 году.

Центральным государственным и местным исполнительным органам, заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана, предписано:

обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Комплексным планом;

два раза в год, не позднее 15 января и 15 июля, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения РК информацию о ходе исполнения Комплексного плана.

Министерству здравоохранения необходимо два раза в год, не позднее 15 февраля и 15 августа, следующего за отчетным полугодием, представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе исполнения Комплексного плана.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.