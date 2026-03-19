Комплексный план по совершенствованию управления качеством медпомощи утвержден в РК
В документе отмечается, что в действующей системе управления качеством медпомощи сохраняются ключевые проблемы:
- разрозненность регуляторных инструментов (лицензирование, аккредитация, сертификация и экспертиза качества функционируют изолированно, без цифровой интеграции);
- лицензирование медицинской деятельности носит преимущественно характер экономического допуска и не обеспечивает стратегического контроля в сфере здравоохранения;
- бессрочный характер лицензий и формальные минимальные требования не учитывают специфику и уровень потенциала субъектов здравоохранения;
- аккредитация организаций сохраняет формальный характер и не сопровождается постаккредитационным мониторингом;
- стандартизация медицинской помощи охватывает не все подвиды деятельности, отсутствуют устойчивые организационные механизмы регулярного обновления клинических протоколов;
- внешняя и внутренняя экспертиза качества фрагментированы и ориентированы преимущественно на формальный контроль;
- недостаточная вовлеченность профессиональных сообществ и пациентов в процессы выработки решений;
- службы поддержки пациентов не обладают достаточной независимостью и влиянием на процессы управления качеством;
- отсутствует единая цифровая система контроля, что создает риски недостоверности данных и ограничивает возможности анализа.
Эти проблемы снижают эффективность государственного регулирования, ограничивают возможности раннего выявления рисков для пациентов и препятствуют развитию устойчивой культуры качества в медицинских организациях.
Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы направлен на формирование целостной системы регулирования качества, объединяющей процессы лицензирования, аккредитации, стандартизации и экспертизы.
Документ предусматривает создание Национального института качества как методологического и аналитического центра, развитие профессиональной экспертной службы, внедрение цифровых механизмов постлицензионного контроля и постаккредитационного мониторинга, а также усиление профессионального потенциала и доверия граждан к системе здравоохранения.
План включает в себя 41 мероприятие по следующим направлениям:
- Модернизация ключевых регуляторных инструментов в сфере оказания медицинской помощи (услуг).
- Формирование новой модели экспертизы качества медицинской помощи с применением технологий искусственного интеллекта. Создание Национального института качества.
- Усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов.
- Цифровая трансформация системы управления качеством с применением ИИ.
Указывается, что реализация Комплексного плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством, а также приблизит национальную систему здравоохранения к международным стандартам.
Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана:
- переход на новую модель лицензирования: переход 90% субъектов здравоохранения на новую модель лицензирования к 2030 году, охват постлицензионным мониторингом медицинских организаций до 70% к 2030 году;
- формирование цифровой модели профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля с 2026 года;
- аккредитация по новым стандартам не менее 80% медицинских организаций к 2030 году, охват аккредитованных медицинских организаций постаккредитационным мониторингом до 70% к 2030 году;
- доля оцифрованных стандартов и правил оказания медицинской помощи – 100% до 2028 года;
- внедрение трехкомпонентной модели экспертизы качества (внутренняя, автоматизированная внешняя с применением ИИ, мультидисциплинарная с анализом корневых причин) с 2027 года;
- доля случаев, подлежащих мониторингу качества и объема медицинской помощи с применением технологий ИИ, не менее 20% к 2028 году;
- достижение уровня цифровизации внутренней экспертизы субъектов здравоохранения всех форм собственности – 60% к 2030 году;
- охват обучением экспертов по контролю качества медицинской помощи – 100% к 2030 году;
- наличие служб поддержки пациентов во всех организациях независимо от форм собственности – 100% к 2030 году;
- подключение 100% субъектов здравоохранения независимо от формы собственности к ИС СУР к 2030 году.
Центральным государственным и местным исполнительным органам, заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана, предписано:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Комплексным планом;
- два раза в год, не позднее 15 января и 15 июля, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения РК информацию о ходе исполнения Комплексного плана.
Министерству здравоохранения необходимо два раза в год, не позднее 15 февраля и 15 августа, следующего за отчетным полугодием, представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе исполнения Комплексного плана.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.