Утверждены правила разработки и согласования Генеральной схемы организации территории РК
Генеральная схема организации территории РК – градостроительный проект общегосударственного значения, содержащий видение долгосрочного пространственного развития и систему рациональной организации территории для реализации территориальных конкурентных преимуществ и достижения устойчивого развития страны.
Генеральная схема разрабатывается с учетом объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, а также выводов генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов.
Задачи Генеральной схемы:
- обеспечение государственного регулирования системы расселения и размещения производительных сил;
- установление статуса, назначения и характера использования территорий с учетом административно-территориального устройства РК;
- координация межрегиональных и межотраслевых государственных интересов по программам социально-экономического и хозяйственного развития через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Разработка Генеральной схемы обеспечивается уполномоченным органом на основе документов Системы государственного планирования, законодательства республики об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на перспективную организацию территории РК.
Корректировка Генеральной схемы осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, внесения изменений и дополнений в документы Системы государственного планирования в соответствии с настоящими Правилами.
Разработка Генеральной схемы в рамках государственного задания осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения в сфере государственного градостроительного планирования и кадастра.
Уполномоченный орган составляет и утверждает задание на проектирование, в котором определяет структуру Генеральной схемы, порядок получения исходных данных и согласования Генеральной схемы.
Общие требования к заданию на проектирование, а также срок разработки, состав и содержание Генеральной схемы устанавливаются Кодексом и государственными нормативными документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Генеральная схема разрабатывается на период не менее 20 лет и подлежит мониторингу не реже одного раза в пять лет уполномоченным органом.
По результатам мониторинга формируется отчет, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
Мониторингу подлежат основные положения Генеральной схемы.
Генеральная схема включает:
- систему расселения и размещения производительных сил;
- развитие социальной, рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктур;
- развитие территорий и объектов особого регулирования республиканского и межрегионального значения;
- классификацию территорий по видам экономической специализации и преимущественного использования;
- зонирование с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности;
- комплекс мер по улучшению экологической обстановки в регионах, сохранению территорий с объектами историко-культурного наследия или охраняемыми ландшафтными объектами, а также по защите территорий от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов.
Разработка Генеральной схемы осуществляется в два этапа:
- подготовительный этап, который включает сбор исходных данных, анализ и оценку территории Республики Казахстан, выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на организацию и эффективное использование территории;
- этап проектирования, который включает:
– разработку проектного предложения по организации территории РК на периоды проектирования, в том числе:
– системы расселения и размещения производительных сил, развития социальной, рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития территорий и объектов особого регулирования республиканского и межрегионального значения, зонирования с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности;
– классификацию территорий по видам экономической специализации и преимущественного использования;
– выработка комплекса мер по улучшению экологической обстановки в регионах, сохранению территорий с объектами историко-культурного наследия и (или) охраняемыми ландшафтными объектами, а также по защите территорий
– от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов.
Предусмотрено, что после проведения комплексной градостроительной экспертизы проект Генеральной схемы направляется уполномоченным органом на согласование в заинтересованные государственные органы. Срок рассмотрения и согласования проекта Генеральной схемы составляет десять рабочих дней со дня поступления проекта Генеральной схемы.
Заинтересованные государственные органы согласовывают или предоставляют обоснованные замечания уполномоченному органу.
В случае предоставления замечаний заинтересованными государственными органами доработанный проект Генеральной схемы вносится уполномоченным органом на повторное согласование в заинтересованные государственные органы. Срок повторного согласования составляет пять рабочих дней со дня поступления проекта Генеральной схемы.
Основные положения Генеральной схемы утверждаются правительством РК.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.