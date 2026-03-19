Право

Утверждены правила разработки и согласования Генеральной схемы организации территории РК

Фото: pexels
Министр промышленности и строительства приказом от 16 марта 2026 года утвердил Правила разработки, согласования и утверждения Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Генеральная схема организации территории РК – градостроительный проект общегосударственного значения, содержащий видение долгосрочного пространственного развития и систему рациональной организации территории для реализации территориальных конкурентных преимуществ и достижения устойчивого развития страны.

Генеральная схема разрабатывается с учетом объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, а также выводов генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов.

Задачи Генеральной схемы:

  • обеспечение государственного регулирования системы расселения и размещения производительных сил;
  • установление статуса, назначения и характера использования территорий с учетом административно-территориального устройства РК;
  • координация межрегиональных и межотраслевых государственных интересов по программам социально-экономического и хозяйственного развития через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Разработка Генеральной схемы обеспечивается уполномоченным органом на основе документов Системы государственного планирования, законодательства республики об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на перспективную организацию территории РК.

Корректировка Генеральной схемы осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, внесения изменений и дополнений в документы Системы государственного планирования в соответствии с настоящими Правилами.

Разработка Генеральной схемы в рамках государственного задания осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения в сфере государственного градостроительного планирования и кадастра.

Уполномоченный орган составляет и утверждает задание на проектирование, в котором определяет структуру Генеральной схемы, порядок получения исходных данных и согласования Генеральной схемы.

Общие требования к заданию на проектирование, а также срок разработки, состав и содержание Генеральной схемы устанавливаются Кодексом и государственными нормативными документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Генеральная схема разрабатывается на период не менее 20 лет и подлежит мониторингу не реже одного раза в пять лет уполномоченным органом.

По результатам мониторинга формируется отчет, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Мониторингу подлежат основные положения Генеральной схемы.

Генеральная схема включает:

  • систему расселения и размещения производительных сил;
  • развитие социальной, рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктур;
  • развитие территорий и объектов особого регулирования республиканского и межрегионального значения;
  • классификацию территорий по видам экономической специализации и преимущественного использования;
  • зонирование с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности;
  • комплекс мер по улучшению экологической обстановки в регионах, сохранению территорий с объектами историко-культурного наследия или охраняемыми ландшафтными объектами, а также по защите территорий от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов.

Разработка Генеральной схемы осуществляется в два этапа:

  • подготовительный этап, который включает сбор исходных данных, анализ и оценку территории Республики Казахстан, выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на организацию и эффективное использование территории;
  • этап проектирования, который включает:

– разработку проектного предложения по организации территории РК на периоды проектирования, в том числе:

– системы расселения и размещения производительных сил, развития социальной, рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития территорий и объектов особого регулирования республиканского и межрегионального значения, зонирования с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности;

– классификацию территорий по видам экономической специализации и преимущественного использования;

– выработка комплекса мер по улучшению экологической обстановки в регионах, сохранению территорий с объектами историко-культурного наследия и (или) охраняемыми ландшафтными объектами, а также по защите территорий

– от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов.

Предусмотрено, что после проведения комплексной градостроительной экспертизы проект Генеральной схемы направляется уполномоченным органом на согласование в заинтересованные государственные органы. Срок рассмотрения и согласования проекта Генеральной схемы составляет десять рабочих дней со дня поступления проекта Генеральной схемы.

Заинтересованные государственные органы согласовывают или предоставляют обоснованные замечания уполномоченному органу.

В случае предоставления замечаний заинтересованными государственными органами доработанный проект Генеральной схемы вносится уполномоченным органом на повторное согласование в заинтересованные государственные органы. Срок повторного согласования составляет пять рабочих дней со дня поступления проекта Генеральной схемы.

Основные положения Генеральной схемы утверждаются правительством РК.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
