Правила проведения техосмотра изменились в Казахстане
В правила добавлена норма:
Оператор ЕИС обеспечивает предоставление оператору технического осмотра услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним на основании договора на оказание услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.
Оператор ЕИС в единой информационной системе обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним обеспечивает работу функционала, обеспечивающего:
- автоматический отказ в формировании и выдаче диагностической карты при отсутствии легитимности сведений о транспортном средстве;
- автоматическое распознавание факта выдачи фиктивной диагностической карты технического осмотра.
Также внесены следующие дополнения:
Оператором ЕИС не допускается оказание услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним оператору технического осмотра при выявлении факта проведения технического осмотра транспортного средства с нарушением требований настоящих Правил, выраженных в:
- непредставлении сведений в единую информационную систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;
- неуведомлении либо несвоевременном уведомлении в течение 10 рабочих дней со дня изменения места нахождения центра технического осмотра;
- отсутствии на информационном стенде в помещении для приема документов владельцев транспортных средств графика проведения обязательного технического осмотра в регионе деятельности;
- составлении и выдаче диагностической карты технического осмотра, не соответствующей утвержденной уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций форме.
При устранении выявленных нарушений оператор технического осмотра предоставляет оператору ЕИС информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.
После подтверждения оператором ЕИС устранения выявленных нарушений оператору технического осмотра оказываются услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.
Приказ вводится в действие с 29 марта 2026 года.