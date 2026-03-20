#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

Правила проведения техосмотра изменились в Казахстане

Фото: pexels
Министр транспорта приказом от 16 марта 2026 года внес поправки в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлена норма:

Оператор ЕИС обеспечивает предоставление оператору технического осмотра услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним на основании договора на оказание услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

Оператор ЕИС в единой информационной системе обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним обеспечивает работу функционала, обеспечивающего:

  • автоматический отказ в формировании и выдаче диагностической карты при отсутствии легитимности сведений о транспортном средстве;
  • автоматическое распознавание факта выдачи фиктивной диагностической карты технического осмотра.

Также внесены следующие дополнения:

Оператором ЕИС не допускается оказание услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним оператору технического осмотра при выявлении факта проведения технического осмотра транспортного средства с нарушением требований настоящих Правил, выраженных в:

  • непредставлении сведений в единую информационную систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;
  • неуведомлении либо несвоевременном уведомлении в течение 10 рабочих дней со дня изменения места нахождения центра технического осмотра;
  • отсутствии на информационном стенде в помещении для приема документов владельцев транспортных средств графика проведения обязательного технического осмотра в регионе деятельности;
  • составлении и выдаче диагностической карты технического осмотра, не соответствующей утвержденной уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций форме.

При устранении выявленных нарушений оператор технического осмотра предоставляет оператору ЕИС информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

После подтверждения оператором ЕИС устранения выявленных нарушений оператору технического осмотра оказываются услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

Приказ вводится в действие с 29 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: