Правила проведения техосмотра изменились в Казахстане

Министр транспорта приказом от 16 марта 2026 года внес поправки в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлена норма:

Оператор ЕИС обеспечивает предоставление оператору технического осмотра услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним на основании договора на оказание услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

Оператор ЕИС в единой информационной системе обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним обеспечивает работу функционала, обеспечивающего:

автоматический отказ в формировании и выдаче диагностической карты при отсутствии легитимности сведений о транспортном средстве;

автоматическое распознавание факта выдачи фиктивной диагностической карты технического осмотра.

Также внесены следующие дополнения:

Оператором ЕИС не допускается оказание услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним оператору технического осмотра при выявлении факта проведения технического осмотра транспортного средства с нарушением требований настоящих Правил, выраженных в:

непредставлении сведений в единую информационную систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

неуведомлении либо несвоевременном уведомлении в течение 10 рабочих дней со дня изменения места нахождения центра технического осмотра;

отсутствии на информационном стенде в помещении для приема документов владельцев транспортных средств графика проведения обязательного технического осмотра в регионе деятельности;

составлении и выдаче диагностической карты технического осмотра, не соответствующей утвержденной уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций форме.

При устранении выявленных нарушений оператор технического осмотра предоставляет оператору ЕИС информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

После подтверждения оператором ЕИС устранения выявленных нарушений оператору технического осмотра оказываются услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

Приказ вводится в действие с 29 марта 2026 года.