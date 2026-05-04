Право

Изменились правила проведения камерального контроля

Фото: freepik
Приказом министра финансов от 28 апреля 2026 года внесены изменения в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Камеральный контроль – иная форма контроля, осуществляемая ведомством уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту и его территориальными подразделениями без посещения объекта государственного аудита и финансового контроля на основе анализа и сопоставления данных цифровых систем, а также сведений о деятельности объектов государственного аудита.

Так, уточняется, что при выявлении нарушений по результатам камерального контроля государственных закупок ведомством и его территориальными подразделениями оформляется и направляется объектам государственного аудита уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, с описанием выявленных нарушений, и автоматически регистрируется на веб-портале.

При выявлении нарушений по результатам камерального контроля в цифровой системе, за исключением веб-портала ведомством и территориальными подразделениями, оформляется и направляется объектам государственного аудита уведомление, и регистрируется в цифровой системе.

Уведомление направляется объекту государственного аудита с 8:30 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, посредством веб-портала или цифровых систем, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Уведомление исполняется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения посредством веб-портала и/или цифровых систем) объекту государственного аудита.

При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.

Информация об исполнении уведомления (при необходимости с приложением подтверждающих документов) представляется объектом государственного аудита посредством веб-портала и/или цифровых систем в ведомство и его территориальное подразделение, направившее уведомление.

Подтверждение исполнения уведомления осуществляется посредством веб-портала или цифровых систем, ведомством и его территориальными подразделениями не позднее трех рабочих дней со дня поступления информации от объекта государственного аудита по исполнению уведомления.

Завершением камерального контроля на веб-портале или цифровых системах признается отметка исполнителя и заместителя руководителя ведомства или первого руководителя территориального подразделения ведомства или лица, исполняющего его обязанности, об отсутствии нарушений по результатам проведенного камерального контроля.

Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, подписывается заместителем руководителя ведомства или первым руководителем территориального подразделения ведомства или лицом лицами, исполняющим их (его) обязанности.

Контроль за исполнением уведомления осуществляется заместителем руководителя ведомства и/или руководителем территориального подразделения ведомства или лицом, исполняющим его (их) обязанности, с отметкой об исполнении уведомления на веб-портале или цифровых системах.

Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, направленное посредством цифровых систем, подлежат регистрации в журнале регистрации уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, направленных посредством цифровых систем, за исключением веб-портала государственных закупок.

При несогласии с решением ведомства уполномоченного органа или с уведомлением территориального подразделения потенциальный поставщик подает жалобу, объект государственного аудита – возражение в Апелляционную комиссию при уполномоченном органе посредством общедоступных цифровых систем, в том числе посредством веб-портала, либо обращается в суд.

При несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита подает посредством веб-портала или цифровых систем, по которым поступило уведомление в Апелляционную комиссию при уполномоченном органе, возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Объект государственного аудита предоставляет копии документов, подтверждающих доводы возражения посредством веб-портала или цифровых систем, по которым поступило уведомление.

По результатам рассмотрения возражения Апелляционной комиссией принимается одно из следующих решений:

  • об удовлетворении возражения – при удовлетворении всех оспариваемых объектом государственного аудита вопросов;
  • о частичном удовлетворении возражения – при частичном удовлетворении оспариваемых объектом государственного аудита вопросов;
  • об отказе в удовлетворении возражения с обоснованием принятия такого решения – при неудовлетворении всех оспариваемых объектом государственного аудита вопросов.

Результаты рассмотрения возражения оформляются заключением по результатам рассмотрения возражения. Заключение регистрируются и направляется объекту государственного аудита посредством веб-портала или цифровых систем, по которым поступило уведомление.

Результаты камерального контроля размещаются на веб-портале или в цифровых системах.

Изменения внесены и в другие документы.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
