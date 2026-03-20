Вправе ли хозяин жилища выселять без суда не соблюдающих правила арендаторов
Сразу оговоримся, что официально толковать нормы Конституции может Конституционный суд. И, не исключено, таковое толкование последует: время до 1 июля 2026 года, когда новая Конституция вступит в силу, еще есть. Тогда и будут, что называется, расставлены все точки над i.
Но неофициально-то мы можем попытаться разобраться, что к чему, уже сейчас. Итак, имеются два документа, точнее, статьи двух Конституций – от 1995 и 2026 годов – посвященные праву на жилище.
Статья 25 (пункт 1) действующей пока Конституции:
"Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом".
А вот статья 28 (пункт 1) новой Конституции:
"Жилище неприкосновенно. Лишение жилища и выселение из него не допускаются, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом".
Как видим, есть несколько отличий, главное из которых в том, что в новой Конституции без суда не допускается не только лишение жилища, но и выселение из него. Из-за чего, собственно, и пошло горячее обсуждение темы в соцсетях и масс-медиа.
Формулировка действительно может вызвать у не юристов вопросы, но таков уж юридический язык. Рискнем предположить, что речь вот о чем.
Как видите, и в первом, и во втором случае законодатель позаботился вынести в отдельное предложение моменты, связанные с проникновением в жилище, осмотром и обыском. Поскольку это действия другой природы: они, в частности, не связаны с отчуждением собственности. Тогда почему он не поступил также с выселением?
Не потому ли, что норма – не о выселении самом по себе, а о двух действиях в следующей последовательности: лишение собственника жилища (по какой-то из причин) и дальнейшее выселение из него.
Напомним, в каких случаях в РК допускается принудительное прекращение права собственности на жилище (пункт 1 статьи 29 Закона РК "О жилищных отношениях"):
- обращения взыскания на жилище вместе с земельным участком по долгам собственника;
- реквизиции;
- конфискации;
- принудительного отчуждения земельного участка, на котором расположен дом, для государственных нужд;
- сноса аварийного многоквартирного жилого дома.
После чего и должно следовать выселение – в том числе и принудительное, если добровольно люди съезжать не хотят. Но, разумеется, перед этим должен состояться суд, который выдаст исполнительный лист (например, в случае обращения взыскания из-за неуплаты долга), на основании которого и состоится выселение.
Но есть и другое выселение, которое не связано с лишением собственности. Например, собственник и наймодатель жилища расторг договор с нанимателем (согласно правилам, указанным в главе 4 Закона РК "О жилищных отношениях"). В этом случае арендаторы, как говорится в законе, "подлежат выселению", но это именно просто выселение, а не "лишение жилища и выселение из него".
Ну, или если законодатель имел в виду обратное, тогда вскоре неизбежно должны последовать изменения в другие законы, в том числе в Закон РК "О жилищных отношениях".
И все же, полагаем, законодательство не призвано защищать бессовестных арендаторов, которые сначала не платят за жилье, а затем не открывают хозяевам двери. Убеждает в этой мысли еще одно соображение. Когда Конституционный суд ранее давал толкование действующей Конституции, то отмечал:
"Конституционные гарантии не распространяются на имущественные блага, приобретенные с нарушением установленных законами оснований и процедур".Нормативное постановление Конституционного Суда от 11 июля 2023 года № 20-НП
Если арендатор не съезжает (вопреки воле собственника, который, повторим, соблюдал предписанные законом условия), то это нарушение договора и прав владельца. Это, вообще, может быть квалифицировано, согласно диспозиции статьи 149 УК, как незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица – поскольку после расторжения договора де-юре там проживает не наниматель, а собственник.
И выселение такого арендатора – как раз восстановление конституционного права собственника на неприкосновенность жилища и недопустимость проникновения в него посторонних, кроме оговоренных законом случаев (при проведении следственных действий и исполнительном производстве).
Ну, а в финале повторим, с чего начали – дождемся официального толкования.