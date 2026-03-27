В Алматы предлагают изменить требования к размещению наружной рекламы
Проект разработан в целях реализации поручений президента по формированию комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды, а также в рамках дальнейшего развития концепции "Алматы – город, который никогда не спит".
Документ предусматривает создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и функционирования объектов предпринимательства в круглосуточном режиме.
Современные тенденции развития мегаполисов предполагают повышение качества городской инфраструктуры, обеспечение визуальной гармонии архитектурной среды, формирование единого дизайн-кода и создание комфортных условий как для жителей, так и для гостей города.
В этой связи необходимо совершенствование нормативного регулирования в целях приведения действующих требований в соответствие с задачами устойчивого развития городской среды, утверждают разработчики проекта.
Предлагаемые изменения направлены на:
- упорядочение требований к объектам городской инфраструктуры;
- обеспечение эстетической целостности архитектурного облика города;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- повышение инвестиционной привлекательности города;
- формирование современного и узнаваемого имиджа Алматы как динамично развивающегося мегаполиса.
Принятие поправок позволит обеспечить системный подход к регулированию соответствующей сферы, повысить качество городской среды и создать условия для дальнейшего устойчивого развития города, указывается в пояснении.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля 2026 года.