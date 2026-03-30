Конституционный закон о статусе столицы разработали в Казахстане

Министерство нацэкономики разработало Конституционный закон "О статусе столицы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Конституционный закон предусматривает особенности местного государственного управления в столице, полномочия маслихата и акимата по градостроительству, экологии, миграции, транспорту, земельным вопросам и другим.

Также в Конституционном законе определены территория и пригородная зона столицы, центр организации дорожного движения, единый архитектурный облик и дизайн-код столицы, особенности режима лесопарковой зоны, инфраструктура, а также архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в столице и другие.

Так, в законопроекте говорится, что при организации городской инфраструктуры должна обеспечиваться доступная среда, выражающаяся в надлежащем состоянии дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры столицы, обеспечивающей комфортный доступ к ней всех категорий граждан, включая участников дорожного движения, лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и пенсионеров.

Инфраструктура столицы включает:

инженерную инфраструктуру;

транспортную инфраструктуру;

систему инженерного обеспечения, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, объектов здравоохранения, образования и внутренней торговли;

систему благоустройства и озеленения;

другие объекты и системы, необходимые для функционирования столицы.

Документ также предусматривает, что столица имеет региональная символику столицы, описание и порядок использования региональной символики определяются маслихатом столицы.

Также предусмотрены звания и поощрения города. Так, говорится, что гражданам РК, иностранным гражданам и лицам без гражданства за особые заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры столицы маслихатом по представлению акима столицы может присваиваться звание "Астана қаласының құрметті азаматы".

Кроме того, произведена оптимизация структуры закона, то есть исключение дублирующих компетенций маслихата и акимата, положения которых урегулированы в иных отраслевых законах (Земельный кодекс, Строительный кодекс, Закон о дорожном движении, Закон об автомобильном транспорте, Закон о местном государственном управлении и самоуправлении в РК, Закон о жилищных отношениях и другие).

Планируется, что Конституционный закон будет введен в действие с 1 июля 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.