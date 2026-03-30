#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Право

Конституционный закон о статусе столицы разработали в Казахстане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 09:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство нацэкономики разработало Конституционный закон "О статусе столицы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Конституционный закон предусматривает особенности местного государственного управления в столице, полномочия маслихата и акимата по градостроительству, экологии, миграции, транспорту, земельным вопросам и другим.

Также в Конституционном законе определены территория и пригородная зона столицы, центр организации дорожного движения, единый архитектурный облик и дизайн-код столицы, особенности режима лесопарковой зоны, инфраструктура, а также архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в столице и другие.

Так, в законопроекте говорится, что при организации городской инфраструктуры должна обеспечиваться доступная среда, выражающаяся в надлежащем состоянии дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры столицы, обеспечивающей комфортный доступ к ней всех категорий граждан, включая участников дорожного движения, лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и пенсионеров.

Инфраструктура столицы включает:

  • инженерную инфраструктуру;
  • транспортную инфраструктуру;
  • систему инженерного обеспечения, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, объектов здравоохранения, образования и внутренней торговли;
  • систему благоустройства и озеленения;
  • другие объекты и системы, необходимые для функционирования столицы.

Документ также предусматривает, что столица имеет региональная символику столицы, описание и порядок использования региональной символики определяются маслихатом столицы.

Также предусмотрены звания и поощрения города. Так, говорится, что гражданам РК, иностранным гражданам и лицам без гражданства за особые заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры столицы маслихатом по представлению акима столицы может присваиваться звание "Астана қаласының құрметті азаматы".

Кроме того, произведена оптимизация структуры закона, то есть исключение дублирующих компетенций маслихата и акимата, положения которых урегулированы в иных отраслевых законах (Земельный кодекс, Строительный кодекс, Закон о дорожном движении, Закон об автомобильном транспорте, Закон о местном государственном управлении и самоуправлении в РК, Закон о жилищных отношениях и другие).

Планируется, что Конституционный закон будет введен в действие с 1 июля 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: