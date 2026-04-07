Право

В Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 10:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся поправки в Правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

Поправки в Правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методики осуществления расчета размера пенсионных выплат, методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений разработаны в целях совершенствования механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений и повышения адекватности пенсионного обеспечения из накопительной пенсионной системы.

Целью проекта является повышение адекватности пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы и совершенствование механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

В частности, проект предусматривает пересмотр параметров порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, направленных на обеспечение более устойчивого и сбалансированного формирования пенсионных доходов граждан, на основе стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 апреля.

Лариса Черненко
