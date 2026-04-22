Право

В Восточно-Казахстанской области расширили территорию природного заказника

Фото: primeminister.kz
Принято постановление правительства РК от 17 апреля 2026 года о расширении территории государственного природного заказника республиканского значения "Оңтүстік Алтай" (комплексный), сообщает Zakon.kz.

"Расширить территорию государственного природного заказника республиканского значения "Оңтүстік Алтай" (комплексный) на 5244,2799 гектара в пределах Курчумского района Восточно-Казахстанской области", – говорится в документе.

В результате общая площадь природного заказника составила 202 420,3799 гектара.

Постановление вводится в действие со 2 мая 2026 года.

Государственный природный заказник "Оңтүстік Алтай" (Южный Алтай) – это особо охраняемая природная территория (ООПТ) республиканского значения, расположенная в Восточно-Казахстанской области. Он был создан в 2012 году для сохранения и восстановления уникальных ландшафтов, редких и исчезающих видов флоры и фауны Южного Алтая.

На территории заказника запрещены виды деятельности, противоречащие целям охраны, включая геологоразведку и добычу полезных ископаемых. Площадь заказника неоднократно менялась.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
