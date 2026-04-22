#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Общество

Фестиваль "Цветение яблони Сиверса – 2026" пройдет в области Жетысу

Фото: Zakon.kz
2 мая 2026 года в области Жетысу состоится фестиваль "Цветение яблони Сиверса" – одно из самых впечатляющих природных событий весны, посвященное редкому и уникальному явлению, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие пройдет на территории Государственного национального природного парка "Жонгар-Алатау", в живописных окрестностях села Тополевка Сарканского района.

Это место выбрано не случайно: именно здесь находятся крупнейшие в мире рощи дикой яблони Сиверса – прародительницы всех культурных сортов яблони на Земле. По оценкам ученых, около 48% мировых природных ресурсов этой уникальной яблони сосредоточено именно в Жетысу.

Лишь один раз в году в течение нескольких весенних недель горные склоны покрываются нежным бело-розовым цветением, превращая долины в живописный природный пейзаж. В этот период тысячи туристов, фотографов и путешественников приезжают в регион, чтобы увидеть редкое природное явление, прикоснуться к его истории и почувствовать атмосферу праздника.

Фестиваль объединит представителей туристической отрасли, экологов, ученых, СМИ, тревел-блогеров, ремесленников, деятелей культуры, а также студентов и всех любителей природы. Мероприятие также станет площадкой для развития экологического туризма, сохранения природного наследия и продвижения региона на международном уровне.

Мероприятие включено в Республиканский календарь событий Казахстана, что подчеркивает его значимость и туристическую привлекательность.

В этом году гостей фестиваля ждет особая атмосфера с участием хедлайнеров – Bayansulu и Қуандық Рахым, которые подарят зрителям яркую концертную программу и создадут праздничное настроение на фоне цветущих гор.

В программе фестиваля:

  • панорамные виды цветущих садов Сиверса;
  • конкурс художников в формате Plein air;
  • культурные мероприятия;
  • национальные спортивные игры;
  • выставки ремесленников и мастер-классы;
  • яркая концертная и развлекательная программа.

Фестиваль "Цветение яблони Сиверса" – это возможность увидеть одно из самых красивых природных явлений Казахстана, провести среди гор, чистого воздуха, живой природы и национальной культуры, а также создать незабываемые впечатления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Прародительница всех яблонь зацвела в Жетысуской области
08:41, 10 мая 2023
Прародительница всех яблонь зацвела в Жетысуской области
08:41, 10 мая 2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: