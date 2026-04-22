Фестиваль "Цветение яблони Сиверса – 2026" пройдет в области Жетысу

2 мая 2026 года в области Жетысу состоится фестиваль "Цветение яблони Сиверса" – одно из самых впечатляющих природных событий весны, посвященное редкому и уникальному явлению, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие пройдет на территории Государственного национального природного парка "Жонгар-Алатау", в живописных окрестностях села Тополевка Сарканского района.

Это место выбрано не случайно: именно здесь находятся крупнейшие в мире рощи дикой яблони Сиверса – прародительницы всех культурных сортов яблони на Земле. По оценкам ученых, около 48% мировых природных ресурсов этой уникальной яблони сосредоточено именно в Жетысу.

Лишь один раз в году в течение нескольких весенних недель горные склоны покрываются нежным бело-розовым цветением, превращая долины в живописный природный пейзаж. В этот период тысячи туристов, фотографов и путешественников приезжают в регион, чтобы увидеть редкое природное явление, прикоснуться к его истории и почувствовать атмосферу праздника.

Фестиваль объединит представителей туристической отрасли, экологов, ученых, СМИ, тревел-блогеров, ремесленников, деятелей культуры, а также студентов и всех любителей природы. Мероприятие также станет площадкой для развития экологического туризма, сохранения природного наследия и продвижения региона на международном уровне.

Мероприятие включено в Республиканский календарь событий Казахстана, что подчеркивает его значимость и туристическую привлекательность.

В этом году гостей фестиваля ждет особая атмосфера с участием хедлайнеров – Bayansulu и Қуандық Рахым, которые подарят зрителям яркую концертную программу и создадут праздничное настроение на фоне цветущих гор.

В программе фестиваля:

панорамные виды цветущих садов Сиверса;

конкурс художников в формате Plein air;

культурные мероприятия;

национальные спортивные игры;

выставки ремесленников и мастер-классы;

яркая концертная и развлекательная программа.

Фестиваль "Цветение яблони Сиверса" – это возможность увидеть одно из самых красивых природных явлений Казахстана, провести среди гор, чистого воздуха, живой природы и национальной культуры, а также создать незабываемые впечатления.