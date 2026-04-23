#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
461.37
542.16
6.14
Право

Доплаты и надбавки предлагают ввести для ветеринаров в Казахстане

Фото: primeminister.kz
Такая норма предлагается проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии". Документ презентовали в Мажилисе Парламента 23 апреля 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Нуржан Ашимбетов отметил, что документ разработан депутатами Мажилиса и направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области ветеринарии и повышение эффективности деятельности ветеринарной службы. Законопроектом изменения и дополнения вносятся в Предпринимательский кодекс и законы "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О ветеринарии", "О государственном имуществе", "О разрешениях и уведомлениях" и "Об ответственном обращении с животными".

"Проектом закона предусматривается разграничение полномочий в области ветеринарии между уровнями госуправления. В частности, передача в местные исполнительные органы функции по осуществлению государственного закупа систем забора крови, наделение акиматов городов областного значения, районов компетенцией по организации строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям), убойных площадок и обеспечению их содержания", – подчеркнул депутат.

Также предлагается передача в ведение республиканского государственного учреждения функции закупа ветеринарных препаратов и услуг по их хранению, транспортировке и использованию, а также возмещения стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека.

"Предлагается повышение статуса, оказание мер социальной поддержи специалистам в области ветеринарии – пособие на оздоровление в размере двух должностных окладов один раз в год при предоставлении очередного трудового отпуска, доплата за ученую степень, дополнительные надбавки и доплаты, а также обеспечение ветеринарных специалистов госветорганизаций, созданных местными исполнительными органами, специализированной одеждой", – подчеркнул парламентарий.

Отмечается, что на проект закона имеется положительное заключение правительства, в том числе Республиканской бюджетной комиссии по выделению дополнительных затрат из государственного бюджета ежегодно порядка 27 млрд тенге, в том числе 22 млрд тенге на социальную поддержку специалистов в области ветеринарии.

14 апреля 2026 года сообщалось, что в рамках проекта закона также предлагаются подъемные для приобретения или строительства жилья, надбавка 25% к зарплате за труд в сельской местности и прочие стимулирующие выплаты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: