В Казахстане хотят ввести единую систему управления госактивами

Министерство нацэкономики подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает комплексную модернизацию системы управления государственными активами и содержит поправки в Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Закон "О государственном имуществе" и ряд других законодательных актов.

Введение Единой системы управления государственными активами

Проектом закрепляются базовые принципы управления государственным имуществом: обеспечение полного и достоверного учета активов, владение ими при соответствии установленным критериям, сокращение государственного участия в конкурентных секторах через приватизацию, реорганизацию и ликвидацию, внедрение современных стандартов корпоративного управления и формирование прозрачной системы отчетности.

Правительство наделяется полномочиями по утверждению Единой системы управления государственными активами.

Новые подходы к управлению стратегическими объектами

Вводятся четкие критерии отнесения объектов к стратегическим, а также их разделение на объекты республиканского и регионального значения. Устанавливается прозрачный порядок включения и исключения из соответствующих перечней на основании отраслевых заключений.

Расширяются полномочия местных исполнительных органов при принятии решений об обременении или отчуждении стратегических объектов.

После совершения сделки вводится обязательный пятилетний мониторинг таких объектов.

Совершенствование регулирования государственных предприятий

Уточняются условия создания предприятий на праве хозяйственного ведения – при отсутствии либо низком уровне конкуренции на соответствующем рынке и исключительно с согласия антимонопольного органа.

Пересмотрены случаи создания предприятий на праве оперативного управления, а именно для решения социальных задач в сферах образования, занятости, культуры, спорта и предоставления специальных социальных услуг.

Системное регулирование деятельности СПК

Проект вводит новую главу, комплексно регулирующую деятельность социально-предпринимательских корпораций (СПК).

Определяются их цели, статус, принципы работы, функционал, порядок формирования имущества и требования к отчетности.

Закрепляются принципы прозрачности, подотчетности, недопущения конкуренции с частным бизнесом и равноправного партнерства государства и предпринимателей.

СПК наделяются функциями по привлечению инвестиций, сопровождению инвесторов по принципу "одного окна", поддержке экспортного потенциала.

Планы развития СПК будут содержать ключевые показатели эффективности (KPI), связанные с новым функционалом, а также усиливается корпоративное управление – предусматривается введение независимых директоров с инвестиционными компетенциями и создание инвестиционного комитета при совете директоров.

Переходные положения обязывают в течение года провести инвентаризацию активов, реструктуризацию и выход из непрофильных и неэффективных активов, а также привести деятельность СПК в соответствие с новым законодательством.

Повышение прозрачности учета государственного имущества

Расширяется перечень сведений, подлежащих включению в реестр государственного имущества. В него будут включаться данные о корпоративной структуре холдинговый компаний, включая нерезидентов.

Ожидается, что предлагаемые изменения повысят прозрачность квазигосударственного сектора, усилят контроль за управлением активами и обеспечат системный подход к государственной собственности.

По итогам планируется:

четкое разграничение коммерческих и некоммерческих функций организаций с государственным участием, максимизацию их вклада в экономический рост и повышение благосостояния граждан;

определение общих целей для портфеля организации с государственным участием и разграничение роли и обязанности государства, совета директоров и исполнительного органа;

создание правовых и организационных условий и механизмов для функционирования социально-предпринимательских корпораций как региональных институтов развития;

прозрачность и подотчетность организаций с государственным участием.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 марта.