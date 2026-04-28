Право

Какую отчетность обязаны представлять финорганизации об обращениях потребителей

Фото: freepik
АРРФР РК постановлением от 20 апреля 2026 года утвердило Правила представления банками, страховыми организациями, организациями, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, МФО отчетности по поступившим обращениям физических и юридических лиц, сообщает Zakon.kz.

Документ утверждает:

  • перечень отчетности по поступившим обращениям физических и юридических лиц (потребители финансовых услуг) банков, филиалов банков – нерезидентов РК, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых организаций, филиалов страховых организаций – нерезидентов РК, организаций, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофинансовых организаций (финансовые организации);
  • форму отчета об обращениях потребителей финансовых услуг (агрегированные данные);
  • форму отчета о финансовых последствиях для потребителей финансовых услуг по результатам рассмотрения обращений;
  • Правила представления финансовыми организациями отчетности по поступившим обращениям потребителей финансовых услуг.

Отчетность по поступившим обращениям потребителей финансовых услуг включает:

  • отчет об обращениях потребителей финансовых услуг (агрегированные данные);
  • отчет о финансовых последствиях для потребителей финансовых услуг по результатам рассмотрения обращений.

Отчеты предоставляются в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка раз в полугодие, в срок до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом включительно.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем финансовой организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчетности.

Отчетность, подписанная руководителем финансовой организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством ЭЦП, хранится в электронном формате в финансовой организации не менее пяти лет со дня истечения срока ее представления.

Отчетность представляется в уполномоченный орган в электронном формате в консолидированном виде по Республике Казахстан.

Отражение обращений в отчетности осуществляется по следующим правилам:

  • обращения, поступившие и рассмотренные в отчетном периоде, учитываются по дате поступления;
  • обращения, поступившие в предыдущих отчетных периодах и рассмотренные в отчетном периоде, учитываются по дате завершения рассмотрения.

Указывается, что обращение считается рассмотренным после того, как финансовая организация предоставила заявителю ответ о полном или частичном удовлетворении требования (приняла меры по урегулированию обращения), либо об отказе в удовлетворении требования.

В отчетность не включаются обращения, не относящиеся к оказанию финансовых услуг, в том числе:

  • обращения работников финансовой организации к финансовой организации как работодателю, связанные с трудовыми и социальными отношениями (прием на работу, перевод, увольнение, оплата труда, условия труда, дисциплинарные взыскания, охрана труда и иные кадровые вопросы).

Данное исключение не распространяется на случаи, когда работник финансовой организации одновременно является потребителем финансовых услуг (клиентом) и обращается по вопросам, касающимся оказания ему финансовых услуг;

  • корпоративные конфликты и споры между акционерами (участниками), членами органов управления, бенефициарами и самой финансовой организацией, не связанные с оказанием финансовых услуг потребителям (в том числе споры по вопросам корпоративного управления, распределения прибыли, дивидендной политики, эмиссии и размещения ценных бумаг);
  • обращения контрагентов финансовой организации, не являющихся потребителями финансовых услуг, по договорам, не относящимся к оказанию финансовых услуг (договоры аренды, поставки, подряда, аутсорсинга, ИТ-сопровождения и иные хозяйственные договоры);
  • обращения, представляющие собой запросы информации, разъяснений законодательства либо условий продуктов и услуг и не содержащие выражения неудовлетворенности действиями (бездействием) финансовой организации либо условиями оказания финансовых услуг;
  • обращения, связанные с исполнением финансовой организацией публично-правовых обязанностей (налоговая отчетность, валютный контроль, финансовый мониторинг, статистическая отчетность и иные обязанности перед государственными органами), если такие обращения не затрагивают права и интересы конкретного потребителя финансовых услуг;
  • обращения, содержащие сообщения о предполагаемых нарушениях законодательства, коррупции, злоупотреблениях, а также иных нарушениях без указания на нарушение прав конкретного потребителя финансовых услуг;
  • обращения средств массовой информации, профессиональных и общественных объединений и иных организаций, не являющихся потребителями финансовых услуг по конкретному договору (сделке), за исключением обращений, поданных в интересах конкретного потребителя финансовых услуг с прямым указанием на это в обращении;
  • переписка с государственными органами РК и иными организациями по вопросам надзорного, контрольного и правоприменительного взаимодействия, не содержащая самостоятельных обращений потребителей финансовых услуг;
  • обращения, не поддающиеся прочтению, содержащие бессвязный или неинформативный текст, либо являющиеся массовыми автоматизированными рассылками и не позволяющие установить содержание требований заявителя;
  • анонимные обращения, по которым невозможно установить заявителя;
  • заявления, уведомления и иные документы, оформляемые по установленным в финансовой организации стандартным формам в рамках исполнения договоров о предоставлении финансовых продуктов и не содержащие признаков обращения потребителя финансовых услуг.

Классификатор видов финансовых продуктов, тематик и причин обращений потребителей финансовых услуг определяет коды, наименования и определения, используемые при формировании отчетности по поступившим обращениям потребителей финансовых услуг в разрезе финансовых продуктов, тематик и причин обращений.

В частности, классификация тематики обращений физических лиц включает в себя:

  • Условия и оформление кредита – условия договора, отказ в выдаче, сумма, срок, ставка, изменение условий
  • Урегулирование задолженности – реструктуризация, графики платежей, отсрочки, рассмотрение заявлений
  • Взыскание задолженности – способы и порядок взыскания, списания, передача долга третьим лицам
  • Платежи и переводы – ошибочные, задержанные, неисполненные или двойные операции
  • Счета и карты – открытие, ведение, закрытие счетов и карт
  • Комиссии и списания – размер, правомерность и порядок взимания комиссий и удержаний
  • Блокировка операций – ограничение операций по счетам и картам (антифрод, ПОД/ФТ)
  • Мошеннические операции – несанкционированные операции, кредиты или списания без согласия клиента
  • Реакция банка при мошенничестве – действия или бездействие банка при рассмотрении мошеннических операций
  • Кредитная история – ошибки, несвоевременная передача данных, отказ в исправлении
  • Раскрытие информации – неполная, недостоверная или несвоевременная информация
  • Навязывание услуг – подключение дополнительных платных услуг без добровольного согласия
  • Вводящая в заблуждение реклама – реклама, создающая искаженное представление об условиях продукта
  • Качество обслуживания – действия или бездействие работников банка, сроки, формальные ответы
  • Иное – используется только при невозможности классификации по вышеизложенным тематикам.

Также документ содержит:

  • Классификацию причин обращений физических лиц;
  • Классификацию видов финансовых продуктов юридических лиц;
  • Классификацию тематики обращений юридических лиц;
  • Классификацию причин обращений юридических лиц;
  • Классификацию видов финансовых продуктов для организаций, филиалов страховой организации – нерезидента РК) и др.

Постановление вводится в действие с 27 июня.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
