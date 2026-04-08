Нацбанк изменил минимальные резервные требования и отчетность для финорганизаций

Постановлением Национального банка от 31 марта 2026 года внесены изменения в части минимальных резервных требований (МРТ) и представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июля 2026 года расширяется перечень организаций, на которые распространяются МРТ – в него войдут компании, осуществляющие отдельные банковские операции и имеющие доступ к инструментам Нацбанка (включая Национального оператора почты).

Документ также уточняет порядок расчета и выполнения резервных требований, а требования к отчетности приведены в соответствие с новыми правилами.

Так, в периоды формирования резервных активов с 14 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года (включительно) установлены банкам нормативы минимальных резервных требований в размере:

5% для первой и второй категории обязательств банка в национальной валюте;

3,5% для третьей категории обязательств банка в национальной валюте;

12% для первой и второй категории обязательств в иностранной валюте банка первой группы;

15% для первой и второй категории обязательств в иностранной валюте банка второй группы;

10% для третьей категории обязательств банка в иностранной валюте.

Указывается, что к банкам первой группы относятся банки, обеспечившие по итогам 2025 года совокупный рост не менее 20% для следующих активов:

кредиты субъектам предпринимательства (нефинансовые организации – резиденты Республики Казахстан, юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие кредит на предпринимательские цели);

государственные ценные бумаги Министерства финансов РК и местных исполнительных органов республики;

корпоративные ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора (АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и их дочерние организации, акционерное общество "Казахстанский фонд устойчивости");

корпоративные ценные бумаги иных эмитентов-резидентов РК, не относящихся к финансовым организациям.

Банки, у которых по состоянию на 1 января 2025 года отсутствовали активы, указанные в части второй настоящего пункта, а также банки, не отнесенные к банкам первой группы, относятся к банкам второй группы.

Для банка, созданного в 2025 году в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, расчет совокупного роста активов за 2025 год осуществляется, исходя из объемов соответствующих активов микрофинансовой организации по состоянию на 1 января 2025 года.

Национальный банк уведомляет банк об отнесении его к соответствующей группе с указанием использованных показателей и результата расчетов.

Аналогичные требования установлены и к Национальному оператору почты. Кроме того, внесены и другие изменения.

Как отмечается, они направлены на повышение прозрачности рынка и усиление эффективности денежно-кредитной политики.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2026 года.