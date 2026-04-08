Нацбанк изменил минимальные резервные требования и отчетность для финорганизаций
Так, с 1 июля 2026 года расширяется перечень организаций, на которые распространяются МРТ – в него войдут компании, осуществляющие отдельные банковские операции и имеющие доступ к инструментам Нацбанка (включая Национального оператора почты).
Документ также уточняет порядок расчета и выполнения резервных требований, а требования к отчетности приведены в соответствие с новыми правилами.
Так, в периоды формирования резервных активов с 14 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года (включительно) установлены банкам нормативы минимальных резервных требований в размере:
- 5% для первой и второй категории обязательств банка в национальной валюте;
- 3,5% для третьей категории обязательств банка в национальной валюте;
- 12% для первой и второй категории обязательств в иностранной валюте банка первой группы;
- 15% для первой и второй категории обязательств в иностранной валюте банка второй группы;
- 10% для третьей категории обязательств банка в иностранной валюте.
Указывается, что к банкам первой группы относятся банки, обеспечившие по итогам 2025 года совокупный рост не менее 20% для следующих активов:
- кредиты субъектам предпринимательства (нефинансовые организации – резиденты Республики Казахстан, юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие кредит на предпринимательские цели);
- государственные ценные бумаги Министерства финансов РК и местных исполнительных органов республики;
- корпоративные ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора (АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и их дочерние организации, акционерное общество "Казахстанский фонд устойчивости");
- корпоративные ценные бумаги иных эмитентов-резидентов РК, не относящихся к финансовым организациям.
Банки, у которых по состоянию на 1 января 2025 года отсутствовали активы, указанные в части второй настоящего пункта, а также банки, не отнесенные к банкам первой группы, относятся к банкам второй группы.
Для банка, созданного в 2025 году в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, расчет совокупного роста активов за 2025 год осуществляется, исходя из объемов соответствующих активов микрофинансовой организации по состоянию на 1 января 2025 года.
Национальный банк уведомляет банк об отнесении его к соответствующей группе с указанием использованных показателей и результата расчетов.
Аналогичные требования установлены и к Национальному оператору почты. Кроме того, внесены и другие изменения.
Как отмечается, они направлены на повышение прозрачности рынка и усиление эффективности денежно-кредитной политики.
Постановление вводится в действие с 1 июля 2026 года.