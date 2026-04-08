#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Финансы

Нацбанк изменил минимальные резервные требования и отчетность для финорганизаций

Фото: Zakon.kz
Постановлением Национального банка от 31 марта 2026 года внесены изменения в части минимальных резервных требований (МРТ) и представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июля 2026 года расширяется перечень организаций, на которые распространяются МРТ – в него войдут компании, осуществляющие отдельные банковские операции и имеющие доступ к инструментам Нацбанка (включая Национального оператора почты).

Документ также уточняет порядок расчета и выполнения резервных требований, а требования к отчетности приведены в соответствие с новыми правилами.

Так, в периоды формирования резервных активов с 14 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года (включительно) установлены банкам нормативы минимальных резервных требований в размере:

  • 5% для первой и второй категории обязательств банка в национальной валюте;
  • 3,5% для третьей категории обязательств банка в национальной валюте;
  • 12% для первой и второй категории обязательств в иностранной валюте банка первой группы;
  • 15% для первой и второй категории обязательств в иностранной валюте банка второй группы;
  • 10% для третьей категории обязательств банка в иностранной валюте.

Указывается, что к банкам первой группы относятся банки, обеспечившие по итогам 2025 года совокупный рост не менее 20% для следующих активов:

  • кредиты субъектам предпринимательства (нефинансовые организации – резиденты Республики Казахстан, юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие кредит на предпринимательские цели);
  • государственные ценные бумаги Министерства финансов РК и местных исполнительных органов республики;
  • корпоративные ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора (АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и их дочерние организации, акционерное общество "Казахстанский фонд устойчивости");
  • корпоративные ценные бумаги иных эмитентов-резидентов РК, не относящихся к финансовым организациям.

Банки, у которых по состоянию на 1 января 2025 года отсутствовали активы, указанные в части второй настоящего пункта, а также банки, не отнесенные к банкам первой группы, относятся к банкам второй группы.

Для банка, созданного в 2025 году в результате добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, расчет совокупного роста активов за 2025 год осуществляется, исходя из объемов соответствующих активов микрофинансовой организации по состоянию на 1 января 2025 года.

Национальный банк уведомляет банк об отнесении его к соответствующей группе с указанием использованных показателей и результата расчетов.

Аналогичные требования установлены и к Национальному оператору почты. Кроме того, внесены и другие изменения.

Как отмечается, они направлены на повышение прозрачности рынка и усиление эффективности денежно-кредитной политики.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Нацбанк Казахстана повышает минимальные резервные требования для банков
17:42, 11 августа 2025
Нацбанк Казахстана повышает минимальные резервные требования для банков
Нацбанк утвердил правила представления отчетности организациями, осуществляющими банковские операции
15:33, 05 января 2026
Нацбанк утвердил правила представления отчетности организациями, осуществляющими банковские операции
Изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк
10:45, 15 июля 2025
Изменились правила и формы представления отчетности коллекторских агентств в Нацбанк
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
16:36, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: кто из казахстанок получил шанс на "утешиловку", а кто - нет
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
16:29, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал величайшего бойца в истории единоборств
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
15:53, Сегодня
Знаменитая японка не пустила казахстанку в финал чемпионата Азии
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
15:52, Сегодня
Исторический результат был установлен в матче "Тобыла" в Кубке Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: