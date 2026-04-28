В Казахстане будут популяризировать наследие Ходжи Ахмеда Ясауи
Постановлением правительства РК от 4 апреля 2026 года утвержден План действий по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.
План действий содержит 37 мероприятий по нескольким направлениям:
- Институциональное и правовое обеспечение награды имени Ходжи Ахмеда Ясауи.
- Научно-исследовательское и образовательное сопровождение.
- Культурно-просветительские и творческие мероприятия.
- Информационно-имиджевая и международная популяризация наследия Ходжи Ахмеда Ясауи.
- Реставрация наследия.
В частности, планируется провести:
- Организация республиканского этапа традиционного конкурса "Ясауиведение" среди школьников в городе Туркестане.
- Издание произведений и научных трудов Ходжи Ахмеда Ясауи.
- Выпуск международного научного журнала "Ясауиведение".
- Организация недели внутришкольных мероприятий под названием "Yassawi Week".
- Республиканский конкурс-эссе "Духовное наследие Ходжи Ахмеда Ясауи: взгляд молодежи".
- Организация и проведение республиканской конференции среди студентов организаций технического и профессионального образования "Духовное наследия Ясауи и его влияние на тюркский мир".
- Организация документальных выставок наследия Ходжи Ахмеда Ясауи на основе архивных материалов и рукописей в городах Астане, Алматы, Туркестане.
- Присвоение имени Ходжи Ахмеда Ясауи одной из улиц или проспектов в областных центрах.
- Запуск специальных проектов (подкасты, челленджи, ролики) в отечественных и зарубежных СМИ, социальных сетях.
- Организация международной научной конференции по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи под эгидой ЮНЕСКО.
- Рассмотрение предложения о присвоении имени Ходжи Ахмеда Ясауи паркам или улицам в иностранных государствах.
- Проведение научно-реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Читайте также
