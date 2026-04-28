В Казахстане будут популяризировать наследие Ходжи Ахмеда Ясауи

Фото: akorda.kz

Постановлением правительства РК от 4 апреля 2026 года утвержден План действий по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

План действий содержит 37 мероприятий по нескольким направлениям: Институциональное и правовое обеспечение награды имени Ходжи Ахмеда Ясауи. Научно-исследовательское и образовательное сопровождение. Культурно-просветительские и творческие мероприятия. Информационно-имиджевая и международная популяризация наследия Ходжи Ахмеда Ясауи. Реставрация наследия. В частности, планируется провести: Организация республиканского этапа традиционного конкурса "Ясауиведение" среди школьников в городе Туркестане.

Издание произведений и научных трудов Ходжи Ахмеда Ясауи.

Выпуск международного научного журнала "Ясауиведение".

Организация недели внутришкольных мероприятий под названием "Yassawi Week".

Республиканский конкурс-эссе "Духовное наследие Ходжи Ахмеда Ясауи: взгляд молодежи".

Организация и проведение республиканской конференции среди студентов организаций технического и профессионального образования "Духовное наследия Ясауи и его влияние на тюркский мир".

Организация документальных выставок наследия Ходжи Ахмеда Ясауи на основе архивных материалов и рукописей в городах Астане, Алматы, Туркестане.

Присвоение имени Ходжи Ахмеда Ясауи одной из улиц или проспектов в областных центрах.

Запуск специальных проектов (подкасты, челленджи, ролики) в отечественных и зарубежных СМИ, социальных сетях.

Организация международной научной конференции по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи под эгидой ЮНЕСКО.

Рассмотрение предложения о присвоении имени Ходжи Ахмеда Ясауи паркам или улицам в иностранных государствах.

Проведение научно-реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

