Право

В Казахстане будут популяризировать наследие Ходжи Ахмеда Ясауи

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 14:38 Фото: akorda.kz
Постановлением правительства РК от 4 апреля 2026 года утвержден План действий по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

План действий содержит 37 мероприятий по нескольким направлениям:

  1. Институциональное и правовое обеспечение награды имени Ходжи Ахмеда Ясауи.
  2. Научно-исследовательское и образовательное сопровождение.
  3. Культурно-просветительские и творческие мероприятия.
  4. Информационно-имиджевая и международная популяризация наследия Ходжи Ахмеда Ясауи.
  5. Реставрация наследия.

В частности, планируется провести:

  • Организация республиканского этапа традиционного конкурса "Ясауиведение" среди школьников в городе Туркестане.
  • Издание произведений и научных трудов Ходжи Ахмеда Ясауи.
  • Выпуск международного научного журнала "Ясауиведение".
  • Организация недели внутришкольных мероприятий под названием "Yassawi Week".
  • Республиканский конкурс-эссе "Духовное наследие Ходжи Ахмеда Ясауи: взгляд молодежи".
  • Организация и проведение республиканской конференции среди студентов организаций технического и профессионального образования "Духовное наследия Ясауи и его влияние на тюркский мир".
  • Организация документальных выставок наследия Ходжи Ахмеда Ясауи на основе архивных материалов и рукописей в городах Астане, Алматы, Туркестане.
  • Присвоение имени Ходжи Ахмеда Ясауи одной из улиц или проспектов в областных центрах.
  • Запуск специальных проектов (подкасты, челленджи, ролики) в отечественных и зарубежных СМИ, социальных сетях.
  • Организация международной научной конференции по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи под эгидой ЮНЕСКО.
  • Рассмотрение предложения о присвоении имени Ходжи Ахмеда Ясауи паркам или улицам в иностранных государствах.
  • Проведение научно-реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Лариса Черненко
