Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи перевели под государственную охрану
Фото: wikipedia
Постановлением правительства мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи переведен под государственную охрану, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Олжас Бектенов. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, находящийся в городе Туркестане – это первый казахстанский объект, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.
"Безопасность объекта будет обеспечиваться соответствующими подразделениями органов внутренних дел", – говорится в документе.
Днями ранее стало известно, что застройка Туркестана будет согласовываться с ЮНЕСКО.
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