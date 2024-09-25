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Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи перевели под государственную охрану

Постановление, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 08:08 Фото: wikipedia
Постановлением правительства мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи переведен под государственную охрану, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Олжас Бектенов. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, находящийся в городе Туркестане – это первый казахстанский объект, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.

"Безопасность объекта будет обеспечиваться соответствующими подразделениями органов внутренних дел", – говорится в документе.

Днями ранее стало известно, что застройка Туркестана будет согласовываться с ЮНЕСКО.

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