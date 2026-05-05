#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Право

Перевозка пассажиров и багажа: внесены изменения

Междугородние автобусы, междугородный автобус, межгород, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 10:53 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 25 апреля 2026 года внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, за исключением городов республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оплата, регистрация проезда и провоза багажа по маршрутам международных, междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) автомобильных перевозок пассажиров и багажа производится пассажирами в кассу автовокзала, автостанции, пункта обслуживания пассажиров, а на промежуточных остановочных пунктах маршрутов – кондуктору (водителю) непосредственно при посадке в автобус до его отправления от остановочного пункта или через цифровую систему оплаты за проезд.

Оплата проезда по маршрутам международных, междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных), в пригородных сообщениях может производиться через пассажирское агентство или через электронную систему оплаты за проезд.

Оплата проезда и провоза багажа по маршрутам международных, междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) автомобильных перевозок пассажиров и багажа принимается автовокзалами, автостанциями, пунктами обслуживания пассажиров, а также агентствами или цифровыми системами по продаже электронных билетов и осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

Посадка пассажиров осуществляется путем сверки фамилии, имени и отчества (при его наличии), указанных в билете с документом, удостоверяющим личность пассажира, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов, на предусмотренные при продаже билета на автотранспортное средство, номер места и его расположение.

Также говорится, что для получения от уполномоченного органа в области автомобильного транспорта согласованных схем и расписаний движения по маршруту, тарифов на перевозку пассажиров и багажа, разрешения на осуществление регулярных международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, а также продления срока их действия перевозчик представляет в уполномоченный орган в области автомобильного транспорта заявку в произвольной форме с приложением следующих документов в электронной форме посредством цифровой аналитической системы "Электронные обращения" или в бумажной форме в канцелярию уполномоченного органа в области автомобильного транспорта, оформленных в отдельную прошнурованную, пронумерованную и заверенную подписью ответственного лица заявителя, а также печатью (при наличии) папку, за исключением документов, указанных в подпунктах 4, 5 и 6 настоящего пункта:

  • расписания движения автобусов по маршруту с указанием места и времени отправления, прибытия и стоянки автобусов, а также расстояний по всем остановочным пунктам и пунктам пропуска через границы государств и скоростного режима движения автобусов;
  • схемы маршрута с указанием адресов автовокзалов, автостанций, пунктов обслуживания пассажиров, а также наименования автомобильных пунктов пропуска через государственную границу;
  • предлагаемые тарифы на перевозку пассажиров и багажа по остановочным пунктам регулярного международного маршрута в национальной валюте государств регистрации перевозчиков, обслуживающих этот маршрут, с указанием льготного тарифа.

Уполномоченный орган в области автомобильного транспорта в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки, при соответствии пакета документов, представленных в электронной форме посредством цифровой аналитической системы "Электронные обращения", требованиям пунктов 92 и 101 настоящих Правил, перевозчику направляется уведомление для представления документов, указанных выше.

Внесены изменения и в другие документы по перевозкам.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Туркестан, город Туркестан
11:31, 05 мая 2026
Правительство утвердило Генплан Туркестана
Междугородние автобусы, междугородный автобус, межгород
09:28, 03 февраля 2026
Правила перевозок пассажиров: внесены изменения
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
09:33, 02 июля 2025
Перевозка пассажиров и оплата проезда в ОТ: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Возникли проблемы с аллергией&quot;: Рыбакина рассказала о самочувствии перед Римом
06:42, Сегодня
"Возникли проблемы с аллергией": Рыбакина рассказала о самочувствии перед Римом
&quot;Трибуны давили, но мы выстояли&quot;: Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
06:22, Сегодня
"Трибуны давили, но мы выстояли": Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
&quot;Возможно всё что угодно&quot;: чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й &quot;Шлем&quot;
05:49, Сегодня
Чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й "Шлем"
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: