Перевозка пассажиров и багажа: внесены изменения

Приказом и.о. министра транспорта от 25 апреля 2026 года внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, за исключением городов республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оплата, регистрация проезда и провоза багажа по маршрутам международных, междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) автомобильных перевозок пассажиров и багажа производится пассажирами в кассу автовокзала, автостанции, пункта обслуживания пассажиров, а на промежуточных остановочных пунктах маршрутов – кондуктору (водителю) непосредственно при посадке в автобус до его отправления от остановочного пункта или через цифровую систему оплаты за проезд.

Оплата проезда по маршрутам международных, междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных), в пригородных сообщениях может производиться через пассажирское агентство или через электронную систему оплаты за проезд.

Оплата проезда и провоза багажа по маршрутам международных, междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) автомобильных перевозок пассажиров и багажа принимается автовокзалами, автостанциями, пунктами обслуживания пассажиров, а также агентствами или цифровыми системами по продаже электронных билетов и осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.

Посадка пассажиров осуществляется путем сверки фамилии, имени и отчества (при его наличии), указанных в билете с документом, удостоверяющим личность пассажира, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов, на предусмотренные при продаже билета на автотранспортное средство, номер места и его расположение.

Также говорится, что для получения от уполномоченного органа в области автомобильного транспорта согласованных схем и расписаний движения по маршруту, тарифов на перевозку пассажиров и багажа, разрешения на осуществление регулярных международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, а также продления срока их действия перевозчик представляет в уполномоченный орган в области автомобильного транспорта заявку в произвольной форме с приложением следующих документов в электронной форме посредством цифровой аналитической системы "Электронные обращения" или в бумажной форме в канцелярию уполномоченного органа в области автомобильного транспорта, оформленных в отдельную прошнурованную, пронумерованную и заверенную подписью ответственного лица заявителя, а также печатью (при наличии) папку, за исключением документов, указанных в подпунктах 4, 5 и 6 настоящего пункта:

расписания движения автобусов по маршруту с указанием места и времени отправления, прибытия и стоянки автобусов, а также расстояний по всем остановочным пунктам и пунктам пропуска через границы государств и скоростного режима движения автобусов;

схемы маршрута с указанием адресов автовокзалов, автостанций, пунктов обслуживания пассажиров, а также наименования автомобильных пунктов пропуска через государственную границу;

предлагаемые тарифы на перевозку пассажиров и багажа по остановочным пунктам регулярного международного маршрута в национальной валюте государств регистрации перевозчиков, обслуживающих этот маршрут, с указанием льготного тарифа.

Уполномоченный орган в области автомобильного транспорта в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки, при соответствии пакета документов, представленных в электронной форме посредством цифровой аналитической системы "Электронные обращения", требованиям пунктов 92 и 101 настоящих Правил, перевозчику направляется уведомление для представления документов, указанных выше.

Внесены изменения и в другие документы по перевозкам.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2026 года.