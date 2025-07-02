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Право

Перевозка пассажиров и оплата проезда в ОТ: внесены изменения

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 09:33 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 19 июня 2025 год внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены подпунктом о том, что оператором электронной системы оплаты проезда является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, обеспечивающее организацию и функционирование электронной системы оплаты проезда.

Также добавлено, что оплата проезда на регулярных городских и пригородных маршрутах производится пассажиром после начала движения автотранспортного средства от пункта посадки и до осуществления остановки данным автотранспортным средством на следующем остановочном пункте.

При этом уточняется, что регистрация проезда на регулярных маршрутах перевозок пассажиров и багажа, на которых используется электронная система оплаты за проезд, осуществляется пассажиром путем прикладывания электронного проездного документа, платежной карточки к рабочей области считывателя соответствующего электронного транспортного терминала самообслуживания пассажира или через систему электронной оплаты за проезд, включая посредством сети интернет и устройств сотовой связи (в том числе иностранного абонента), без выдачи бумажного проездного документа (билета) об оплате за проезд, в том числе путем сканирования QR-указания, отправки СМС-сообщения (SMS-сообщения) или через мобильное приложение оплаты проезда.

Информация об оплате проезда предоставляется пассажиру на казахском и русском языках, а также дополнительно на английском языке.

Кроме того, правила дополнены пунктом о том, что на регулярных городских и пригородных перевозках пассажиров и багажа допускается обслуживание маршрутов двумя и более операторами электронной системы оплаты проезда.

Также правила дополнены рядом новых норм.

Так, говорится, что заключение договора о совместной деятельности, договора подряда или иного договора гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг, направленных на непосредственную перевозку пассажиров и багажа на регулярных городских и пригородных перевозках, не допускается.

При наличии паритетного перевозчика (перевозчиков) на регулярном междугородном межобластном маршруте, определенные местными исполнительными органами перевозчики заключают договор о совместном осуществлении перевозок на паритетной основе.

В течение 30 календарных дней со дня выдачи разрешительных документов перевозчик представляет в местный исполнительный орган копии договоров, заключенных перевозчиками и администрацией автовокзалов, автостанций, пунктом обслуживания пассажиров в соответствии с данными Правилами (кроме городских (сельских).

Также дополнено, что при обращении администрации автовокзала или автостанции местные исполнительные органы согласовывают места дополнительных пунктов посадки и высадки пассажиров по регулярному маршруту, обслуживаемому автовокзалом или автостанцией, в пределах территории населенного пункта, в котором расположен данный автовокзал или автостанция.

В правила внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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