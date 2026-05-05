Установлены особенности ввоза в Казахстан некоторых иностранных авто не старше 3 лет

Правительство постановлением от 30 апреля 2026 года установило требования и особенности проведения оценки соответствия транспортных средств, ввозимых из третьих стран представителями иностранных изготовителей, со дня изготовления которых прошло не более 3 лет, сообщает Zakon.kz.

Требования и особенности проведения оценки соответствия, а также выпуска в обращение транспортных средств, ввозимых из третьих стран представителями иностранных изготовителей, со дня изготовления которых прошло не более 3 лет, разработаны в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Требования распространяются на отдельные колесные транспортные средства категории М1 марки "Cadillac", ввозимые в Республику Казахстан официальными представителями иностранных изготовителей, со дня изготовления которых прошло не более 3 лет.

Оценка соответствия транспортных средств проводится в форме одобрения типа.

В отношении требований, предусмотренных приложениями № 2 и 3 к техническому регламенту, в качестве доказательственных материалов допускается принимать декларации о соответствии по схемам декларирования 1д, 3д, 4д, 6д или 7д.

Установлено, что декларации о соответствии оформляются на основании иностранных документов об оценке соответствия или протоколов испытаний, подтверждающих соответствие стандартам FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) и EPA (Environmental Protection Agency).

При этом поверку выполнения требований к типам транспортных средств осуществляют органы по подтверждению соответствия.

Необходимые испытания проводят испытательные лаборатории, аккредитованные в соответствии с законом "Об аккредитации в области оценки соответствия".

При проведении одобрения типа заявителем может быть зарегистрированное на территории РК уполномоченным изготовителем лицо, действующее от его имени и имеющее полномочия от изготовителя на проведение оценки соответствия его продукции.

Одобрение типа проводится по следующим требованиям:

подача заявки в орган по подтверждению соответствия, в которой указываются наименование и реквизиты заявителя, тип транспортного средства, сведения о ранее выданных одобрениях типа транспортного средства.

В отношении типа транспортного средства подается одна заявка в один орган по подтверждению соответствия.

принятие органом по подтверждению соответствия решения по заявке в течение 15 календарных дней, заключение с заявителем договора на выполнение работ.

В решении отражаются:

- возможность признания и достаточность документов;

- необходимость проведения испытаний с целью получения недостающих доказательственных материалов;

- необходимость и сроки проведения проверки условий производства;

проведение идентификации представленных образцов транспортных средств аккредитованной испытательной лабораторией, их сертификационные испытания, оформление протоколов, к каждому из которых прилагается составленное изготовителем и заверенное аккредитованной испытательной лабораторией техническое описание;

проведение анализа производства изготовителя;

регистрация органом по подтверждению соответствия деклараций о соответствии, и (или) оформление сертификатов соответствия транспортного средства отдельным требованиям, и выдача их заявителю;

подготовка органом по подтверждению соответствия заключения о возможности оформления одобрения типа транспортного средства при условии соответствия транспортного средства требованиям технического регламента, действующим на момент оформления удостоверяющего соответствие документа;

оформление органом по подтверждению соответствия одобрения типа транспортного средства;

проверка правильности и обоснованности оформления одобрения типа транспортного средства техническим секретариатом;

утверждение и регистрация одобрения типа транспортного средства уполномоченным органом в сфере технического регулирования РК;

осуществление органом по подтверждению соответствия контроля за соответствием транспортных средств требованиям технического регламента в период действия одобрения типа транспортного средства.

Аккредитованная испытательная лаборатория на основании решения органа по подтверждению соответствия проводит экспертизу представленных заявителем технических описаний, идентификацию образцов транспортных средств и их испытания, оформляет протоколы испытаний, организует их регистрацию и учет.

Также по результатам проведенных испытаний и технической экспертизы представленных документов оформляется протокол идентификации и результатов испытаний комплектного транспортного средства, передает его в орган по подтверждению соответствия.

Одобрение типа транспортного средства действует до 31 декабря 2028 года.

Орган по подтверждению соответствия предоставляет в технический секретариат следующие документы:

одобрение типа транспортного средства, подписанное ЭЦП руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица;

заявку на проведение работ по оценке соответствия;

решение органа по подтверждению соответствия по заявке;

заключение органа по подтверждению соответствия (в зависимости от применяемой при оформлении представленного документа процедуры);

общее техническое описание транспортных средств;

акт органа по подтверждению соответствия о результатах проверки условий производства изготовителя (в случае проверки перед выдачей одобрений типа транспортного средства) или материал анализа проверки условий производства изготовителя (если такая проверка проводилась);

протоколы идентификации и результатов испытаний комплектного транспортного средства, оформленные аккредитованной испытательной лабораторией (при оформлении);

протоколы идентификации и результатов испытаний комплектного транспортного средства при оформлении одобрений типа транспортного средства;

доказательственные материалы (сообщение об официальном утверждении типа, сертификат соответствия, декларация о соответствии, протокол испытаний, протокол технической экспертизы), подтверждающие соответствие продукции требованиям технического регламента, явившиеся основанием для оформления одобрений типа транспортного средства;

соглашение между изготовителем и заявителем о предоставлении изготовителем полномочий заявителю на проведение оценки соответствия и о солидарной с изготовителем ответственности за обеспечение безопасности транспортных средств (шасси) в соответствии с требованиями технического регламента;

идентификационная карточка одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси.

Далее технический секретариат осуществляет проверку правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства.

Документы рассматриваются техническим секретариатом в течение 30 рабочих дней, исчисляемых с даты их поступления.

Технический секретариат при положительном результате проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства оформляет заключение проверки правильности и обоснованности оформления одобрения типа транспортного средства и направляет его для утверждения в уполномоченный орган в области технического регулирования.

В случаях неполноты представленных документов или их несоответствия требованиям технический секретариат возвращает представленные документы с приложением письменного мотивированного отказа в орган по подтверждению соответствия в течение 15 календарных дней.

Транспортные средства допускаются к выпуску в обращение на рынке:

при их соответствии техническому регламенту с учетом предусмотренных требований и особенностей;

исключительно на территории Республики Казахстан.

В одобрении типа транспортного средства в строке "Дополнительная информация" производится запись "Данное одобрение типа транспортного средства действует только на территории Республики Казахстан".

В свидетельстве о государственной регистрации транспортного средства в графе "Особые отметки" производится запись "Осуществление прав владения, пользования, распоряжения транспортным средством допускается только на территории Республики Казахстан на основании абзаца четвертого подпункта 3.2.7 пункта 3 Решения Комиссии".

В электронном паспорте транспортного средства в графе "Иная информация" производится запись "Осуществление прав владения, пользования, распоряжения транспортным средством допускается только на территории Республики Казахстан на основании абзаца четвертого подпункта 3.2.7 пункта 3 Решения Комиссии".

Постановление вводится в действие с 15 мая и действует до 31 декабря 2028 года.